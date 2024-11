(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

Manovra, Bonelli: Meloni mente agli italiani, manovra per i potenti

“Giorgia Meloni continua a mentire agli italiani” Così Angelo Bonelli

rispondendo alle domande dei giornalisti oggi a Terni “Dopo l’approvazione

della Manovra e l’apertura della discussione in Parlamento, la premier ha

incontrato i sindacati: un fatto grave e senza precedenti nella storia

della nostra Repubblica. La Premier continua a mentire agli italiani,

raccontando che va tutto bene mentre taglia servizi essenziali come sanità,

scuola, trasporto pubblico e continua a proteggere i grandi potentati

economici: Meloni infatti non ha tassato gli extraprofitti delle banche

come aveva annunciato; si tratta solo di un ‘anticipazione dell’imposta’,

ovvero un prestito che verrà pagato dalle generazioni future, Questa

manovra renderà i poveri ancora più poveri e i ricchi sempre più ricchi”

conclude Bonelli.

