IMMIGRAZIONE, DELMASTRO (FdI): SEGMENTO MAGISTRATURA MILITANTE NON DECIDERÀ POLITICHE MIGRATORIE ITALIANE

Afflosciata dai risultati elettorali e afona da mesi, l’opposizione si insuperbisce per le sentenze di un segmento militante della magistratura e chiede al Governo di archiviare il progetto Albania.

Il Governo non condivide le sentenze, le impugnerà e continuerà nel progetto di presidio dei confini esterni.

Siamo stati eletti per contrastare l’immigrazione irregolare e disarticolare la disumana tratta di schiavi lungo il Mediterraneo e non ci arrenderemo.

La sinistra plachi i bollori entusiastici di queste ore: non sarà un segmento militante della magistratura a decidere le politiche migratorie dell’Italia.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale