(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 Zinzi (Lega) a De Luca: “Ridicolo che PD contesti quello che non ha saputo fare”

Roma, 4 nov. – “Ridicolo che il PD oggi contesti al governo e al centrodestra quello che non è mai riuscito a fare in decenni di malgoverno locale e nazionale. Il Ministro Salvini ha sbloccato cantieri strategici e fatto ripartire i lavori per opere di cui il nostro Paese ha bisogno. Solo così l’Italia è ripartita, da Nord e Sud, puntando sulle grandi opere e progetti a cui non vogliamo rinunciare, inclusa l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Continueremo ad andare avanti per moltiplicare risorse e investimenti, potenziando la nostra rete infrastrutturale e recuperando anni di ritardi per colpa di troppi no”.

Lo dichiara il deputato e Coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.