Moldavia, Bergamini: “Vittoria Sandu rafforza democrazia in Europa”

“Con la vittoria di Maia Sandu alle elezioni presidenziali moldave, si rafforza la democrazia nello spazio fisico europeo. Questo risultato alle urne rilancia la spinta pro-adesione all’Ue certificata già dal referendum dello scorso 20 ottobre, per quanto, in quella data, i ‘sì avessero prevalso di stretta misura. Ora, dunque, è necessario rafforzare il cammino di ingresso nella famiglia politica comunitaria. Il popolo moldavo ha dato un chiaro segnale che va raccolto”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e Responsabile Esteri del partito.

