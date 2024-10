(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Umbria, Marchetti (Lega): “Fango a orologeria a pochi giorni dal voto. Tesei esempio di onestà”

Roma, 31 ott. – “A pochi giorni dal voto in Umbria si scatena il solito fango a orologeria, una strategia che non stupisce, tipica di chi non ha contenuti e paura di perdere. Ci hanno provato in Liguria e gli è andata male, ora tentano di replicare anche in Umbria, ma il risultato sarà lo stesso. Donatella Tesei è un esempio di onestà, integrità e concretezza ed è inaccettabile che abbia appreso a mezzo stampa di essere stata indagata e che l’indagine sia stata archiviata. Gli umbri sono consapevoli del lavoro fatto in questi cinque anni e non si lasceranno condizionare da una sinistra mistificatrice e priva di contenuti. Quanto accaduto è una conferma dell’urgenza di riformare la giustizia perché non è più ammissibile che certa magistratura si intrometta nella politica”.

Così in una nota il Segretario della Lega Umbria, il deputato Riccardo Augusto Marchetti.