NOTA STAMPA – Appuntamento speciale per i 25 anni della rassegna “I Giardini della Paura”. Sabato 2 novembre, alle 16, al Cinema D’Azeglio, proiezione di “Non aprite quella porta”

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Appuntamento speciale per i 25 anni della rassegna “I Giardini della Paura”

Sabato 2 novembre, alle 16, al Cinema D’Azeglio, proiezione di “Non aprite quella porta”

Per dare un seguito alle celebrazioni nel XXV anno della rassegna “I Giardini della Paura”, è stato programmato lo speciale fuori stagione con la proiezione di “Non aprite quella porta” di Tobe Hooper (The Texas Chainsaw Massacre, 1974, 83’), copia restaurata in 4K, nel 50° anniversario dall’uscita.

Il film è in lingua originale sottotitolato in italiano. Hooper girò il film con un budget molto limitato, con attori non professionisti e una cinepresa Bolex Super 16 mm. The Texas Chainsaw Massacre uscì nel 1974 e rappresentò una rivoluzione che scosse profondamente spettatori e critica, riscrivendo le regole del genere e influenzando opere successive entrate nella storia.

Trama. Il film inizia come un viaggio spensierato di un gruppo di giovani amici per le torride campagne del Texas. Ben presto si trasforma in un incubo: in cerca di benzina, infatti, i giovani si ritrovano in un casolare isolato dal mondo, diventando prede di un mostruoso individuo.

