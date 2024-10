Invito stampa: Apertura del 34° anno accademico dell’Università degli Anziani in Sala del Consiglio Comunale il 31 ottobre alle ore 15

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 COMUNE DI PARMA – UFFICIO STAMPA

INVITO – COMUNICATO

Università degli Anziani di Parma: corsi per ringiovanire

Apertura del 34° anno accademico dell’Università degli Anziani in Sala del Consiglio Comunale il 31 ottobre alle 15

Parma, 30 ottobre 2024. Domani, giovedì 31 ottobre alle 15, nella Sala Consiliare del Municipio è prevista l’apertura dell’anno accademico dell’Università degli Anziani di Parma, con sede in Via Bizzozero 19/a.

L’Università degli Anziani è un’associazione di volontari costituita da Università degli Studi, il Comune di Parma ed il Comitato Comunale Anziani di Parma. Le lezioni incominceranno il 5 novembre prossimo e proseguiranno fino alla metà di maggio 2025 e le iscrizioni sono ancora aperte.

Il nuovo anno accademico proporrà 35 corsi che saranno condotti da 43 docenti esperti con un programma davvero vario i cui argomenti spaziano dalla medicina all’archeologia, alla storia, all’arte e delle donne, dalla letteratura, alle scienze naturali, al dialetto e alla poesia. Per darne un’idea si può citare la particolare attenzione riservata alla scoperta dei centri minori del territorio, ma anche il corso speciale di etologia dedicato ai cani o quello sulla fotografia sia analogica che digitale.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 17.30 nella sede di via Bizzozero ed il venerdì sarà dedicato ad eventi particolari: incontri con artisti, pittori e scultori, che esporranno le loro opere, visite a mostre, esplorazioni di luoghi d’arte e cultura, visione di film o partecipazione ad eventi.

Per gli interessati il calendario complessivo dell’offerta formativa sarà messo a disposizione sia sul sito dell’Università degli Anziani http://www.universitadeglianzianiparma.it che in un libretto a disposizione presso la segreteria della sede. Ad aprire l’anno Accademico domani saranno la vicepresidente Marisa Sani ed il Direttore dei corsi Marzio Dall’Acqua, che illustreranno l’intenso programma. Allieteranno il pomeriggio gli intermezzi musicali dell’armonica di William Tedeschi ed il sax di Ernesto Devodier.

L’iniziativa è aperta al pubblico e la stampa è invitata.

[http://allegati.comune.parma.it/firmaposta/firma2023-600×115.png]