Approvata la transazione stragiudiziale di Iren Ambiente al Comune di Parma – Nota stampa

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Comune di Parma – Nota stampa

Approvata la transazione stragiudiziale di Iren Ambiente al Comune di Parma

30 ottobre 2024 – In data odierna la Giunta Comunale ha approvato la transazione stragiudiziale di Iren Ambiente Spa al Comune di Parma di euro 587.911,90.

La causa, risalente al 2015, è stata intentata da Iren Ambiente nei confronti di un’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune che contestava alla società di non aver adempiuto al pagamento degli oneri urbanistici a seguito della costruzione dell’inceneritore. Dopo i molti passaggi dinnanzi all’autorità giudiziaria, la proposta di Iren Ambiente è stata di transare riconoscendo a questa Amministrazione tutte le spese inerenti agli oneri urbanistici oltre agli interessi legali che ammontano a circa 50mila euro.

Il Comune di Parma ha deciso di accettare la transazione poiché l’esito del contenzioso ancora pendente avrebbe comportato rischi sul pieno riconoscimento del dovuto, nonché di allungamento dei termini per vedersi riconosciuta la somma.

La decisione della Giunta Comunale si inserisce in un’ampia azione che il Comune sta compiendo per riscuotere i numerosi crediti dovuti, anche, quando necessario, ricorrendo a cause civili di risarcimento o ingiunzioni di pagamento.