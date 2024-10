(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Agricoltura, De Carlo (FdI): accuse sinistra su Zes agricola sono prive di fondamento

“Le accuse che arrivano da sinistra sulla Zes agricola sono prive di fondamento e dimostrano la volontà di ostacolare chi lavora davvero per l’Italia. Preferiscono attaccare il Masaf piuttosto che informarsi. Il decreto attuativo, al centro della polemica, è già stato elaborato, firmato e approvato, con registrazione alla Corte dei Conti avvenuta lo scorso 25 ottobre. Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto è stato prontamente inviato alla Commissione europea che ha risposto positivamente, autorizzando l’utilizzo della Zes agricola per le grandi imprese il 24 ottobre scorso. Per le piccole e medie imprese non era necessaria un’autorizzazione specifica. Il decreto attuativo ora permette alle aziende di accedere ai crediti d’imposta previsti. L’affermazione secondo cui le aziende non avrebbero potuto procedere agli acquisti è appare lunare. Il Ministero conferma di aver già inoltrato una lettera al Ministro Fitto, richiedendo che, in caso di proroga della ZES generale, questa sia estesa anche al settore agricolo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura di Palazzo Madama.

