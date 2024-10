(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 Comune di Rimini

Rimini 29 ottobre 2024

Il prestigioso premio nazionale “Infanzia – Piccolo Plauto” ai servizi educativi del Comune di Rimini

I servizi educativi del Comune di Rimini hanno vinto l’edizione 2024 del premio nazionale “Infanzia – Piccolo Plauto”. Ad assegnarlo, la rivista Infanzia – vero e proprio punto di riferimento, sin dal 1973, per i temi inerenti lo studio e la ricerca sul mondo dei più piccoli, con il patrocinio scientifico del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna., Viene assegnato a progetti di elevata qualità pedagogica e didattica realizzati nel nido e nella scuola dell’infanzia, nonché ad opere di eccellenza rivolte all’infanzia da zero a sei anni.

La proclamazione e l’assegnazione del premio, a cui ha partecipato una delegazione delle educatrici, dei servizi educativi e del coordinamento pedagogico territoriale di Rimini, è avvenuta ieri pomeriggio, a Bologna, all’interno del convegno “L’infanzia siamo noi. L’educazione 0-6 e i suoi servizi, fra gestione e innovazione”, nell’aula magna del dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Alma Mater.

In particolare il premio è stato assegnato per l’articolo “L’isola blu del Comune di Rimini”, pubblicato sulla rivista “Infanzia” n.2/2023, dedicato alla via riminese verso la creazione dei poli di infanzia 0-6 anni.