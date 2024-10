FUNZIONI, CIMITERI, UFFICI COMUNALI: INFORMAZIONI UTILI IN VISTA DELLE FESTIVITA’.

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

FUNZIONI RELIGIOSE, ACCESSO AI CIMITERI, UFFICI COMUNALI:

INFORMAZIONI UTILI IN VISTA DELLE PROSSIME FESTIVITA’

In ricordo di tutti i Defunti e dei Caduti per la Patria,

l’Amministrazione Comunale parteciperà alle due funzioni religiose in

programma sabato 2 novembre: alle 11.00 presso la chiesa del cimitero di

Bordonchio e alle 15.00 presso la chiesa del cimitero di Bellaria Monte.

Dopo ogni funzione, partirà un corteo commemorativo che raggiungerà i

rispettivi monumenti dedicati ai Caduti, dove verrà deposta una corona di

fiori quale segno di ricordo e rispetto.

E’ invece organizzata per lunedì 4 novembre, nella giornata dell’Unità

Nazionale e delle Forze Armate, la deposizione di una corona e la

benedizione del monumento dedicato ai “Caduti di tutte le guerre”:

appuntamento in questo caso alle ore 12.00 in piazzetta Federico Fellini, di

fronte alla Biblioteca Comunale.

Si segnala inoltre che i due cimiteri di Bellaria e di Igea Marina, nelle

giornate di venerdì 1^ e sabato 2 novembre apriranno straordinariamente

un’ora prima, ossia alle 8.00 invece che alle 9.00, e saranno fruibili con

orario continuato e consueta chiusura alle 17.00. Proprio per consentire un

regolare e sicuro afflusso ai tanti che vorranno raggiungere i due luoghi in

occasione delle festività dei prossimi giorni, alcune delle strade

circostanti saranno interessate da modifiche temporanee alla viabilità. Tra

queste, si evidenzia che da giovedì sino a domenica compresa, sarà in

vigore il senso unico di circolazione in via Giovanni XXIII, nel tratto da

via Sant’Apollonia a via San Giuseppe, con direttrice di marcia da mare

verso monte. Stesso provvedimento, con direttrice di marcia da Rimini verso

Cesenatico, in via Sant’Apollonia, nel tratto da via San Mauro a via

Giovanni XXIII, nonché in via San Giuseppe, nel tratto da via Giovanni

XXIII a via San Mauro, con direttrice di marcia da Cesenatico verso Rimini.

Si ricorda infine che gli uffici comunali di piazza del Popolo resteranno

chiusi al pubblico nella giornata di venerdì 1^ novembre, al pari del 2

novembre, quando resterà chiuso al pubblico anche l’Ufficio Relazioni con

il Pubblico, abitualmente aperto il sabato.

