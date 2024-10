COMUNICATO STAMPA – Nuova scuola dell’infanzia di Fognano Lavori in dirittura di arrivo, 3 nuove sezioni aperte da gennaio

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

Lavori in dirittura di arrivo, 3 nuove sezioni aperte da gennaio

Pama, 29 ottobre 2024. Sono in dirittura di arrivo i lavori della nuova scuola dell’infanzia di Fognano. Una struttura molto attesa dalla frazione a cui l’Amministrazione ha dato una risposta concreta in merito alle richieste legate a nuove strutture per l’infanzia. La nuova scuola, infatti, ospiterà tre sezioni di scuola di infanzia, 3 – 6 anni, a partire dal gennaio prossimo.

L’intervento è finanziato per 2milioni e 420mila euro con fondi statali legati al “Bando Asili nido, Scuole dell’infanzia e Centri Polifunzionali 2021”.

La nuova scuola dell’infanzia ha contemplato la riqualificazione architettonica e funzionale dell’ex complesso rurale, denominato Podere Agazzi, casa colonica, stalla, fienile e di alcuni edifici in fregio a strada Chiesa di Fognano, Si tratta di un lascito di un privato, del 1948, vincolato a funzioni per l’infanzia, a cui si aggiunge una parte tutta nuova.

L’intervento ha visto il recupero delle strutture di valore storico accanto alla realizzazione della nuova struttura in ampliamento del complesso.

Un progetto articolato, quindi, con opere di restauro, ristrutturazione e recupero dell’esistente; opere edili per la realizzazione del un nuovo ampliamento destinato al potenziamento degli spazi scolastici; opere di sistemazione esterna.

Il progetto di recupero ha, quindi, comportato la riqualificazione della casa colonica che ospiterà, al piano terra, gli spazi per il ricevimento dei genitori ed al primo piano gli uffici per il personale. L’ex stalla al piano terra che ospiterà due sezioni. Riqualificati anche gli spazi del fienile. L’ex porta morta, sempre al piano terra, fungerà da spazio di accesso al complesso: sarà uno spazio polivalente che segna il primo momento di permanenza e di accoglienza dei bambini. A questi si aggiunge il corpo di fabbrica nuovo, verso via Cremonese, destinato ad ospitare la terza sezione, con pianta rettangolare, suddiviso in due parti con interposto corridoio di collegamento e ampie vetrate.

La struttura, al passo con i tempi, si compone di edifici antisismici concepiti con particolare riguardo al rispetto delle normative antincendio e all’avanguardia da un punto di vista energetico.

