29 Ottobre 2024

CIBO SINTETICO, DE CARLO (FDI): DA OPPOSIZIONE RICHIESTA CONTRO INTERESSI ITALIANI

“La maggioranza degli italiani si è già espressa dicendo no al cibo artificiale prodotto in laboratorio, di dubbia qualità e la cui produzione e commercializzazione potrebbe arrecare pesanti danni all’ambiente e alla salute dei consumatori. La richiesta di una opposizione anti nazionale che vorrebbe cancellare la norma che è stata varata in tal senso è perciò per noi del tutto inaccettabile. Un’indagine svolta da Coldiretti ha infatti rilevato che il 74 per cento degli italiani è contrario al cibo artificiale, in quanto, oltre a uno scetticismo generale, non se ne conoscono gli effetti sulla salute. Il provvedimento varato mantiene saldo il legame millenario tra agricoltura, allevamento e consumo di cibo, e rappresenta un atto di amore verso l’Italia e gli italiani, cosa che invece, per una opposizione che non guarda agli interessi nazionali, non risulta digeribile. Senza contare che un’opposizione miope ed evidentemente serva di altri interessi non tiene conto del parere di sindaci e Presidenti di Regione che invece si sono apertamente dichiarati a favore della nostra legge”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura a Palazzo Madama.

