MTV EMAs 2024

DOMENICA 10 NOVEMBRE

A MANCHESTER

DAL RED CARPET DELLA CO-OP LIVE ARENA

LA SPEAKER DI RTL 102.5, CECILIA SONGINI, RACCONTERÀ TUTTI I MOMENTI CHE PRECEDONO LO SHOW CON INTERVISTE ESCLUSIVE E CONTENUTI SPECIALI

RTL 102.5 REGALA AI PROPRI ASCOLTATORI UN’ESPERIENZA UNICA:

3 GIORNI A MANCHESTER, DAL 9 ALL’11 NOVEMBRE,

PER ASSISTERE A UNO DEGLI EVENTI MUSICALI

PIÙ ATTESI E IMPORTANTI AL MONDO

Per partecipare basta andare su RTL 102.5 Play:

https://play.rtl.it/contest/mtv-ema-2024-manchester/

RTL 102.5 è la radio partner ufficiale degli MTV EMAs 2024, che si terranno il 10 novembre nella nuovissima Co-Op Live Arena di Manchester. Considerata uno degli eventi musicali più attesi e importanti al mondo, gli European Music Awards vedranno alternarsi sul palco alcune delle più grandi star internazionali della musica. Tra i primi performer annunciati ci sono Benson Boone, Raye, Shawn Mendes, Teddy Swims e il gruppo The Warning.

Tra le categorie che verranno premiate, ci sarà anche il premio per il “Best Italian Act”, con cinque artisti italiani a contendersi il titolo: Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors.

RTL 102.5, la prima radio d’Italia, sarà presente all’evento con la speaker Cecilia Songini, che racconterà in diretta dal red carpet le emozioni della serata e tutti i momenti che precedono lo show con interviste esclusive, collegamenti live e attività sui social.

Gli ascoltatori potranno provare ad aggiudicarsi l’opportunità di vivere un’esperienza unica: tre giorni a Manchester, dal 9 all’11 novembre, per assistere agli MTV EMAs 2024. Non solo, con RTL 102.5 gli ascoltatori saranno veri protagonisti e potranno raccontare l’atmosfera speciale dell’evento e del soggiorno a Manchester attraverso attività social e collegamenti in diretta. Per partecipare basterà collegarsi alla piattaforma RTL 102.5 Play, nella sezione “Special & Contest”.

In Italia, gli MTV EMAs 2024 andranno in onda domenica 10 novembre a partire dalle 21:00 con il Live Show in lingua originale su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704) e Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Lo show sarà disponibile in diretta su Pluto TV (canale VH1+ Music Legends) il 10 novembre dalle 20.00 e prossimamente su Paramount+.

