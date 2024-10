(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 Liguria: Costa, via giudiziaria toglie di mezzo avversario, ma non fa vincere elezioni

“Sembrava tutto in discesa: la piazza forcaiola, le dimissioni coatte, il Campo Larghissimo giustizialista, Report a urne aperte. Non avevano fatto i conti con gli elettori. La via giudiziaria toglie di mezzo l’avversario, ma non fa vincere le elezioni”.

Lo scrive su X il deputato di Forza Italia Enrico Costa.

