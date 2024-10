(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 Manovra. Malan (FdI): nessuno ha investito in Sanità quanto governo Meloni. 140 miliardi per il 2026, 400 euro per ogni italiano

Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, in una dichiarazione rilasciata ai telegiornali.

