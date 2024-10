(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

ven 25 ottobre 2024 Nota stampa

Domenica ecologica il 27 ottobre

Parma, 25 ottobre 2024 – Domenica 27 ottobre 2024 è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l’anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale. Sono previste, infatti, limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti fino al 31 marzo 2025.

Durante le domeniche ecologiche non possono circolare:

Veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

Veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed Euro 5 non conformi alla direttiva 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);

Veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

Ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Possono circolare:

Autoveicoli alimentati a benzina omologati Euro 3 o superiori; autoveicoli con alimentazione diesel omologati Euro 6 o superiori; cicli e motocicli Euro 2 o superiori; gli autoveicoli alimentati a gas metano/benzina o GPL/benzina omologati Euro 2 e successivi.

Sono previste alcune deroghe, ad esempio: gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling); autoveicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettrico; ciclomotori e motocicli elettrici; veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare; veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico.

Maggiori info, dettagli, ordinanza: https://bit.ly/limitazionitraffico102024

