Emessa allerta meteo: ‘rossa’ per criticità idraulica e ‘arancione’ per rischio idrogeologico, temporali e ‘gialla’ per vento e criticità costiera per sabato 19 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 ALLERTA

METEO-IDROGEOLOGICA-IDRAULICA

DOCUMENTO N.

DATA EMISSIONE

INIZIO VALIDITA’

FINE VALIDITA’

142/2024

18/10/2024 12:47

18/10/2024 12:00

20/10/2024 00:00

dalle ore 12:00 di venerdì 18/10/2024

ZONE DI ALLERTA:

A1: Montagna romagnola (FC, RN)

A2: Alta collina romagnola (RA, FC, RN)

B1: Bassa collina e pianura romagnola (RA, FC, RN)

B2: Costa romagnola (RA, FC, RN)

C1: Montagna bolognese (BO)

C2: Collina bolognese (BO, RA)

D1: Pianura bolognese (BO, FE, RA)

D2: Costa ferrarese (FE)

D3: Pianura ferrarese (FE)

E1: Montagna emiliana centrale (PR, RE, MO)

E2: Collina emiliana centrale (PR, RE, MO)

F1: Pianura modenese (RE, MO)

F2: Pianura reggiana (RE)

F3: Pianura reggiana di Po (PR, RE)

G1: Montagna piacentino-parmense (PC, PR)

G2: Alta collina piacentino-parmense (PC, PR)

H1: Bassa collina piacentino-parmense (PC, PR)

H2: Pianura piacentino-parmense (PC, PR)

CRITICITA’

IDRAULICA

CRITICITA’

IDROGEOLOGICA

CRITICITA’ PER

TEMPORALI

VENTO

TEMPERATURE

ESTREME

PIOGGIA CHE

VERDE

GIALLO

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

GIALLO

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

GIALLO

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ARANCIONE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

GIALLO

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

GIALLO

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

GIALLO

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

STATO DEL

CRITICITA’

COSTIERA

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ALLERTA

METEO-IDROGEOLOGICA-IDRAULICA

DESCRIZIONE DEI FENOMENI

Le precipitazioni della notte tra il 17 e il 18 ottobre, concentrate sul settore centrale della regione, hanno generato piene su

Secchia, Panaro, Reno, Idice, Sillaro, con livelli superiori alle soglie 2.

Nella giornata di sabato 19 ottobre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche associate a rovesci

temporaleschi di moderata-forte intensità. I fenomeni si estenderanno progressivamente da sud-est verso ovest nel corso

della giornata, attenuandosi durante la sera-notte.

Le precipitazioni previste genereranno nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-orientale della

regione già interessati dalle piene in atto, con probabili superamenti delle soglie 3, e rapidi innalzamenti dei livelli

idrometrici sui bacini collinari del settore occidentale, con possibili localizzati superamenti della soglia 3. Potranno

verificarsi diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti nelle zone collinari e montane caratterizzati da condizioni idrogeologiche

particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, e allagamenti in aree urbane.

Nella pianura centro-occidentale è previsto il transito della piena di Po con livelli superiori alla soglia 1 (criticità ordinaria).

E’ inoltre prevista una sostenuta ventilazione orientale, con venti che lungo la fascia costiera raggiungeranno intensità di

burrasca moderata (62-74 Km/h). L’aumento del moto ondoso nel corso della sera potrà determinare localizzate criticità al

deflusso di fiumi e canali.

Tendenza nelle successive 48 ore:

intensificazione

stazionarietà

attenuazione

in esaurimento

RIFERIMENTI E CONTATTI

Per approfondimenti sul contenuto del presente documento e la consultazione dei dati in tempo reale:

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Per ulteriori informazioni di carattere meteorologico:

Centro Funzionale Regione Emilia Romagna – Arpae Servizio Idro-Meteo-Clima

https://www.arpae.it/sim/

Per ulteriori informazioni di protezione civile:

Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Emilia Romagna

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/

PER IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE REFERENTE CENTRO FUNZIONALE

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA

TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Cinzia Alessandrini

Elisa Botta

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.

12/02/1993, n.39

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.

12/02/1993, n.39