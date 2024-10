SIULCC: Il Segretario Generale Calabrò esprime soddisfazione per le risorse stanziate nel bilancio 2025 e il supporto del governo al comparto Sicurezza/Difesa

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

Il Segretario Generale del SIULCC Sebastiano Calabrò, a seguito dell’approvazione del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, esprime soddisfazione per la sensibilità dimostrata dal Consiglio dei Ministri ed in particolare, dal Presidente del Consiglio on. Giorgia MELONI, per le risorse stanziate dal governo per il rinnovo dei contratti e per l’incremento di 100 milioni di euro, per l’anno 2024, rispetto all’ammontare previsto a legislazione vigente, dello stanziamento destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal comparto Sicurezza/Difesa. Infine, Sebastiano Calabrò ringrazia le parti che hanno permesso questo adeguamento dimostrando di apprezzare le indicazioni fornite da questa APCSM nelle sedi istituzionali del Dipartimento della Funzione Pubblica. Confermando, ancora una volta, il valore pragmatico delle APCSM impegnate per la tutela dei diritti del Carabiniere/Lavoratore