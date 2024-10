RPT – EDITORIA: FORZA ITALIA, SOLIDARIETÀ A GIORNALISTI ASKANEWS, SI RISPETTINO ACCORDI

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

EDITORIA: FORZA ITALIA, SOLIDARIETÀ A GIORNALISTI ASKANEWS, SI RISPETTINO ACCORDI

“Solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti di Askanews che hanno deciso di scioperare contro ulteriori misure di austerity che arrivano dopo – lunghi – 12 anni di tagli e sacrifici che hanno colpito l’agenzia come tutto il settore. Il pluralismo e la qualità del giornalismo sono essenziali per la democrazia. Gli editori sono tutti chiamati a rispettare i minimi contrattuali e anche i parametri stabiliti dalla riforma – in vigore dal 2024 – approvata dal Dipartimento per Informazione e Editoria: questa riforma tutela i livelli occupazionali legando la contribuzione pubblica alle agenzie di rilevanza nazionale con un minimo di 50 giornalisti in servizio”.

Così Paolo Emilio Russo, deputato e responsabile per i rapporti con la stampa di Forza Italia, in una nota.

