Materiale informativo su iniziativa politiche migratorie “La Svolta necessaria”

Senato della Repubblica

L E G I S L AT U R A

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELRIO, BOCCIA, ZAMPA, NICITA, ALFIERI, BASSO,

BAZOLI, CAMUSSO, D’ELIA, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FUR

LAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO,

SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI e ZAMBITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2024

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolamentazione

dell’ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il nesso tra soggiorno regolare e lavoro non

solo assumeva un rilievo centrale, ma mo

strava un solidissimo ancoraggio nel quadro

costituzionale di riferimento, rispetto al

quale si poneva in stretta e nettissima conti

nuità. Allo stesso tempo, il modello regola

torio rimaneva aperto a istanze di carattere

solidaristico, che si traducevano in una mo

derata flessibilità dei dispositivi di ingresso

e soggiorno e, soprattutto, in una spiccata

attenzione verso le politiche di integrazione

economica e sociale dello straniero, a partire

dalla garanzia del godimento – anche per lo

straniero (e, a determinate condizioni, anche

prescindendo dalla regolarità del soggiorno)

– dei diritti sociali, come ad esempio quello

all’istruzione e quello alla salute.

Quel che è certo è che, nell’ispirazione

originaria del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero di cui

ONOREVOLI SENATORI. – Le migrazioni do

vrebbero essere governate non come emer

genze, ma come fisiologico fattore di tra

sformazione e integrazione delle società mo

derne, da gestire in base ai princìpi di citta

dinanza responsabile e inclusiva e sulla base

della fissazione di un quadro chiaro di diritti

e di doveri, pienamente coerente con la Co

stituzione repubblicana.

La scelta di legare la disciplina delle con

dizioni di accesso e soggiorno in Italia al la

voro e alla sua ricerca – ferma restando la

disciplina speciale derivante da ulteriori e

distinte situazioni di vulnerabilità, a partire

da quella legata alle diverse forme di prote

zione internazionale – è manifestazione,

nell’ispirazione originaria del testo unico del

1998, dell’intento di ancorare le politiche

migratorie ai princìpi e ai valori fondamen

tali che denotano, nella Costituzione, i tratti

fondamentali della comunità politica e tra i

quali il lavoro assume una rilevanza cen

trale. L’integrazione di ogni persona – citta

dina o straniera – nella comunità repubbli

cana è, in altri termini guidata in primo

luogo e di regola dal lavoro: basti pensare

anche soltanto a quanto disposto degli arti

coli 1, 3, secondo comma, e 4 della Costi

tuzione. Ciò non esclude, come evidente,

l’apertura della nostra comunità politica a

percorsi e dinamiche di integrazione che dal

lavoro prescindano, con riferimento a sin

gole situazioni di vulnerabilità (inabilità al

lavoro dovuta alle cause più diverse, ma non

solo, come dimostra proprio la disciplina

dell’asilo).

Atti parlamentari

Tali aspetti – primari e qualificanti –

della disciplina dell’immigrazione in Italia si

sono tuttavia progressivamente affievoliti,

soprattutto per effetto di un inesorabile irri

gidimento del sistema, dovuto a un radicale

cambio di prospettiva che – da integrazioni

sta – è stata sempre più severamente condi

zionata da istanze di carattere securitario.

Tale processo fu avviato dalla legge 30 lu

glio 2002, n. 189 (la cosiddetta « legge Bos

si-Fini »), consolidato dal decreto-legge 23

maggio 2008, n. 92, e dalla legge 15 luglio

2009, n. 94 (cosiddetto « pacchetto sicu

rezza »), fino ad arrivare alla successione di

ulteriori decreti-legge restrittivi soprattutto

nel biennio 2018/2019. In particolare, ricor

diamo il decreto-legge 4 ottobre 2018,

n. 113, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° dicembre 2018, n. 132 (cosiddetto

« decreto sicurezza »), e il decreto-legge 24

giugno 2019, n. 53, convertito, con modifi

cazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77

Anche per questo, sulla spinta della co

struzione politica e giuridica del « clande

stino » e della conseguente gestione politica

della paura, scarsa o nessuna attenzione è

stata dedicata all’analisi delle cause degli in

gressi irregolari nel nostro paese sia con ri

ferimento alle cause remote – come le con

dizionanti climatiche, economiche e geo-po

litiche dei flussi migratori – sia con riferi

mento alle dinamiche di traffico di esseri

umani e al loro necessario contrasto sia, so

prattutto, con riferimento alle cause pros

sime da ricondurre, soprattutto, proprio ai

caratteri assunti dal modello di regolazione

degli ingressi nel nostro ordinamento.

La seconda conseguenza dell’approccio

securitario è stata infatti il progressivo ir

rigidimento – e la sempre più sterile bu

rocratizzazione – degli istituti destinati a re

golare l’ingresso e il soggiorno nel nostro

paese.

Proprio con la legge n. 189 del 2002 fu

superato – ad esempio – uno dei punti

qualificanti della disciplina risalente alla fine

degli anni Novanta e, in particolare, la pos

sibilità di ingresso regolare per ricerca di la

voro, a favore di un ingresso improntato alla

fissazione di quote e all’essere già in pos

sesso di un contratto di lavoro in Italia. Un

punto centrale, profondamente segnato – in

sede di applicazione – dall’emergere di li

miti via via più consistenti al sistema di de

terminazione delle quote, dovuti alla sempre

più sporadica adozione dei decreti destinati

a individuare le quote (i cosiddetti decreti

flussi), all’inidoneità delle quote individuate

a incrociare la domanda e l’offerta reali di

lavoro per le persone migranti e, soprattutto,

al requisito dell’ingresso in Italia successiva

mente alla ricezione dell’offerta di lavoro.

Per vent’anni, e ancora oggi, questo è

stato – almeno sulla carta – l’unico mezzo

di ingresso legale in Italia: uno strumento

nella maggior parte dei casi solo virtuale

che, piuttosto, è servito a tamponare il nu

mero crescente di stranieri in condizione di

soggiorno irregolare nel nostro paese.

A ciò deve aggiungersi l’irrigidimento del

nesso tra lavoro e soggiorno, ad esempio

con riguardo alla perdita del permesso di

soggiorno in caso di venir meno del lavoro,

solo parzialmente temperata da alcuni inter

venti normativi nel corso degli anni: simile

rigido intreccio, associato alla situazione di

crisi economica e di contrazione del mercato

del lavoro soprattutto nel 2010, ha determi

Anzitutto, si è passati da una disciplina

orientata a regolare canali di ingresso le

gale nel nostro Paese a una disciplina vo

cata piuttosto a contrastare l’ingresso e il

soggiorno irregolare, sotto la spinta della

costruzione propagandistica della « clande

stinità » e dei suoi effetti sul piano della

sicurezza e del contrasto della criminalità:

in questa prospettiva deve essere letta l’in

troduzione – nel 2009, ad opera del ri

chiamato « pacchetto sicurezza » – dell’ar

ticolo 10-bis del testo unico che, trasfor

mando in reato l’ingresso e il soggiorno

irregolare nel territorio nazionale, ha spo

stato completamente l’attenzione – nel di

battito pubblico, ma anche nell’esperienza

giuridica e politica – dalla costruzione di

efficaci politiche di ingresso e integra

zione al piano della repressione.

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

nomeno in chiave repressiva, restringendo le

maglie della protezione internazionale e ren

dendo più difficoltoso l’accesso alla giurisdi

zione per impugnare i dinieghi. In questa

prospettiva devono essere letti interventi ap

parentemente distanti tra loro come il supe

ramento della protezione umanitaria, lo

smantellamento dei sistemi di accoglienza

diffusa a partire dal 2018 fino ad arrivare al

l’inasprimento delle condizioni e dei tempi

di detenzione amministrativa in frontiera (e

non solo), a tacere delle politiche di crimi

nalizzazione dei soggetti che – come le or

ganizzazioni non governative – hanno ten

tato di porre rimedio a naufragi e stragi

sulle rotte della disperazione.

In un quadro complesso di fattori – che

includono anche le mutate condizioni geopolitiche, l’intensificarsi periodico di con

flitti etnico-civili in Africa e Asia, il cambia

mento climatico e il conseguente impoveri

mento della popolazione – anche l’assenza

di corridoi di ingresso regolare in Italia ha

infatti alimentato, ad esempio, gli arrivi at

traverso rotte irregolari con gli enormi rischi

umanitari – e l’inaccettabile carico di morte

e dolore – ai quali non sarà mai possibile

rassegnarsi né abituarsi. Per altro verso, nel

corso degli anni la richiesta di protezione –

nelle sue diverse forme (internazionale, sus

sidiaria, umanitaria, speciale, pure queste

progressivamente circoscritte e ridotte nella

loro operatività nel tempo) – ha spesso rap

presentato, assieme alle sanatorie, l’unico

strumento di regolarizzazione delle condi

zioni di soggiorno di chi fosse già presente

nel nostro territorio ma privo di un valido ti

tolo per soggiornarvi. Ciò ha avuto l’effetto

di sovraccaricare istituti e apparati destinati

a far fronte a tutt’altro tipo di numeri e ri

spondenti a una ratio ben diversa da quella

di gestire la presenza di stranieri irregolari

sul territorio; e ancora una volta, la risposta

del legislatore – nelle diverse fasi storiche

– è stata quella di provare ad arginare il fe

Ancora insufficiente, in questo quadro,

l’intervento dell’ordinamento dell’Unione

europea, il quale è stato dedicato esclusiva

mente alla disciplina dell’accesso alle di

verse forme di protezione internazionale e

alla conseguente disciplina dei rimpatri. A

tacere dei complessi e non sempre soddisfa

centi aspetti tecnici della disciplina di fonte

europea, si pensi soprattutto alla declina

zione del principio della solidarietà tra gli

Stati, rimasto sempre e finora ancorato al

principio di assunzione di responsabilità

sulla persona migrante da parte del paese di

primo ingresso e dalla tendenziale e ricor

rente resistenza degli Stati membri non fron

talieri a farsi carico di quote di migranti, a

prescindere dallo Stato di primo ingresso.

Questa infatti, in sintesi estrema, l’ispira

zione del sistema avviato con la firma della

Convenzione di Dublino del 1990 e attuato

nell’ordinamento dell’Unione europea con

una serie di regolamenti (fino al regola

mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento eu

ropeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,

cosiddetto « regolamento Dublino III ») e di

rettive (come la direttiva 2013/32/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

giugno 2013, cosiddetta « direttiva proce

dure » e la direttiva 2011/95/UE del Parla

mento europeo e del Consiglio, del 13 di

tollerabile violazione dello stesso articolo 4

della Costituzione.

Il quadro sin qui descritto – e, in modo

particolare, la sostanziale assenza di canali

legali di ingresso unitamente alla materiale

impossibilità di regolarizzare le condizioni

di soggiorno di chi sia già sul nostro terri

torio – non è grave soltanto per il cambio

di prospettiva che reca in sé, con riguardo

allo spostamento di fuoco dal lavoro alla si

curezza. Il venir meno della consapevolezza

del senso stesso del nesso tra soggiorno e

lavoro ha infatti inciso in profondità sulle

condizioni di vita degli stranieri in Italia,

rendendole sistematicamente più precarie e

– conseguentemente – vulnerabili ed espo

ste a pratiche di grave sfruttamento del la

voro. Lo dimostra, paradigmaticamente, la

condizione bracciantile in molte campagne

del nostro paese, come confermato da ul

timo dalla tragica morte di Satnam Singh,

ultimo di una serie di braccianti costretti a

lavorare in condizioni al limite dello schia

vismo. In casi come questo, infatti, l’esi

stenza di prassi gravemente lesive della li

bertà e della dignità del lavoratore – come

il cosiddetto caporalato – viene alimentata e

rafforzata dalla strutturale precarietà in cui

versano le vite di coloro che offrono la pro

pria forza lavoro nei campi. Una precarietà

che è tanto più ingiusta, proprio perché il la

voratore straniero è continuamente messo di

fronte al dilemma della perdita del sog

giorno regolare – conseguente all’abban

dono del posto di lavoro – e, soprattutto,

perché in moltissimi casi o il bracciante è

uno straniero in condizione di soggiorno ir

regolare o è tenuto sotto scacco dalle vi

cende burocratiche della regolarizzazione del

soggiorno.

Irrigidimento dei dispositivi di ingresso e

soggiorno, sistematica generazione di irrego

larità, sovraccarico del sistema di protezione

internazionale e adozione di una prospettiva

esclusivamente securitaria concorrono quindi

a definire un modello di regolazione dei

flussi migratori che pare ormai del tutto ina

deguato a fare fronte a un fenomeno non oc

casionale, ma sistemico. La pressione migra

toria è infatti destinata a rimanere elevata a

lungo, specialmente lungo le coste del Me

diterraneo per le questioni geopolitiche le

gate al continente africano e per i fattori de

mografici, sociali e climatici che accompa

gnano e determinano la pressione migrato

Le rigidità del sistema, per come sin qui

esposte, rendono insomma il lavoratore stra

niero – in moltissimi casi e non solo in am

bito bracciantile – non solo precario e vul

nerabile, ma ricattabile, con una palese e in

L’immigrazione è, contemporaneamente,

la più formidabile forza di cambiamento

delle società avanzate, ma anche la più for

midabile fonte di paura. Tale paura non è

però inevitabile: è compito della politica e

della legislazione guidare e governare i pro

cessi di trasformazione con strumenti ade

guati, capaci di tenere assieme solidarietà,

integrazione e sicurezza. Alla paura va sosti

tuita una speranza fondata su meccanismi

ordinati e giusti, su alleanze tra società ci

vile italiana e dei paesi di origine degli im

migrati e su intese tra Stati reciprocamente

interessati ad una programmazione legale

congiunta dei movimenti di persone che,

non va dimenticato, sono capitali fondamen

tali anche per lo sviluppo del paese di ori

gine. La sicurezza, insomma, non va decli

nata solo attraverso presidi di carattere pe

nale – come fatto finora – ma interpretata

e costruita anzitutto nel prisma dell’inclu

sione e della sicurezza sociale: perché una

società capace di accogliere e includere, per

ché dotata di dispositivi normativi piena

mente adeguati allo scopo, è una società più

sicura.

Rimane illusorio, allora, pensare di conti

nuare ad affrontare il fenomeno migratorio

semplicemente attraverso misure di repres

sione dirette verso le organizzazioni non go

vernative – che, sostituendosi a poteri pub

blici indifferenti, tentano di porre rimedio e

fine alle stragi di migranti nel Mediterraneo

e sulla rotta balcanica – o verso gli stranieri

già presenti in Italia, criminalizzati per una

irregolarità alla quale non hanno modo di ri

mediare per le strutturali carenze del si

stema.

E rimane per noi inaccettabile il continuo

processo di riduzione del riconoscimento di

diritti, come recentemente avvenuto (ad

opera del richiamato decreto-legge n. 20 del

2023) per i minori stranieri non accompa

gnati.

L’immigrazione va governata e non su

bita, accompagnata da processi di inseri

mento, integrazione, inclusione e contempe

rando i legittimi interessi della persona mi

grante con quelli altrettanto legittimi della

società civile ospitante evitando discrimina

zioni, segregazione etnica, religiosa o di ge

nere.

Di fronte a tale situazione, il presente di

segno di legge si pone nella logica di un ra

dicale cambio di paradigma che – supe

rando l’impianto che il sistema è venuto as

sumendo a partire dalla legge Bossi-Fini –

adegui il modello regolatorio alla realtà, as

sicurando al tempo stesso piena tutela alla

persona straniera in ogni ambito della sua

vita, dal lavoro, allo studio, alle relazioni fa

miliari.

Ciò richiede, anzitutto, un cambio di pro

spettiva che riporti al centro il lavoro del

migrante. In questa chiave, diviene necessa

rio rendere i flussi migratori stabili e rego

lari, gestendoli secondo princìpi fondamen

tali che hanno già animato diverse espe

rienze positive in altri Paesi e anche nel no

stro e, in particolare, favorendo i meccani

smi di sponsorizzazione, la semplificazione

delle condizioni e delle modalità di rilascio,

così come della durata dei permessi di sog

giorno, la facilitazione dell’ingresso a per

sone dotate di particolari capacità in settori

di importanza vitale per lo sviluppo econo

mico e sociale del paese e i ricongiungi

menti familiari.

Per questo motivo, il primo è più impor

tante principio ispiratore di questa proposta

riguarda la riforma dei criteri e delle proce

dure di accesso legale nel Paese per lavoro

allo scopo di rendere l’offerta di lavoro più

consona alla domanda, di adeguare la nor

mativa al quadro costituzionale rendendo di

nuovo il tema del lavoro centrale nella pro

grammazione, gestione e filosofia dell’immi

grazione.

Il presente disegno di legge si propone

quindi di superare – nell’impostazione cul

turale e nell’applicazione pratica – l’impo

stazione della normativa vigente, offrendo

gli strumenti per un governo razionale del

l’immigrazione che ha come unico obiettivo

la promozione dell’immigrazione regolare.

Il disegno di legge si compone di sei ar

ticoli.

L’articolo 1 modifica gli articoli 3 e 21

del testo unico di cui al richiamato decreto

legislativo n. 286 del 1998. Nell’ottica del

radicale cambio di prospettiva nella gestione

dell’immigrazione, da emergenza a elemento

ordinario delle società moderne, nel quadro

di una rinnovata centralità di diritti e doveri

a cominciare dal lavoro, la modifica all’arti

colo 3 reintroduce anzitutto la competenza

del Ministero del lavoro e delle politiche so

ciali nella gestione delle politiche migrato

rie, rendendo così evidente ed effettivo il

passaggio da una visione esclusivamente se

curitaria a una visione inclusiva e responsa

bilizzante.

In questa stessa prospettiva, si modificano

i commi 3 e 4 dell’articolo 3, prevedendo

che il documento programmatico, nell’indi

viduare i criteri generali per la definizione

dei flussi di ingresso nel territorio dello

Stato, delinei gli interventi pubblici volti a

favorire le relazioni familiari, l’inserimento

sociale e l’integrazione culturale degli stra

L’articolo 2 inserisce un articolo 3-bis nel

testo unico, dedicato alla formazione di liste

di lavoratori stranieri che intendono fare in

gresso nel territorio dello Stato per ricerca

di lavoro. Si prevede, in particolare, che

riale – liste organizzate in base alle singole

nazionalità con criterio cronologico, alle

quali possano iscriversi i lavoratori stranieri

che intendano fare ingresso in Italia per la

voro, anche stagionale, da coordinare con

quelle già previste in attuazione delle intese

conseguenti agli accordi con i Paesi di ori

gine concernenti l’ingresso per lavoro e il

rimpatrio e da realizzare prioritariamente

con Stati che abbiano dimostrato un atteg

giamento collaborativo in materia di contra

sto all’immigrazione clandestina.

Al fine di rendere effettiva la sinergia tra

programmazione e fabbisogno, il comma 2

dell’articolo 1 modifica il comma 4-ter del

l’articolo 21 prevedendo che le regioni deb

bano (e non già possano) trasmettere entro il

30 novembre di ogni anno il rapporto sulla

presenza e sulla condizione degli immigrati

extracomunitari nel territorio regionale, con

tenente anche le indicazioni previsionali re

lative ai flussi sostenibili nel triennio suc

cessivo in rapporto alla capacità di assorbi

mento del tessuto sociale e produttivo.

La procedura per l’iscrizione nelle liste

deve tenere conto del grado di conoscenza

della lingua italiana, dei titoli e della quali

fica professionale posseduti, dell’eventuale

frequenza di corsi di istruzione e di forma

zione professionale nei Paesi di origine, nel

l’ambito dei quali sia garantita la diffusione

dei valori a cui si ispira la Costituzione ita

liana e dei princìpi su cui si basa la convi

venza della comunità nazionale.

L’articolo 3 introduce nel testo unico un

articolo 4.1, che disciplina l’ingresso nel ter

ritorio dello Stato per l’inserimento nel mer

cato del lavoro. Si prevede, in particolare,

che l’ingresso avvenga a seguito di richiesta,

nominativa o numerica, proveniente da re

gioni, province autonome, enti locali, asso

ciazioni imprenditoriali, professionali e sin

dacali, nonché istituti di patronato, con la

costituzione di forme di garanzia patrimo

niale a carico dell’ente o dell’associazione

richiedente.

Lo stesso articolo 4.1 elenca, al comma 3,

i soggetti autorizzati all’attività d’interme

diazione tra datori di lavoro italiani e citta

dini stranieri non comunitari ai fini del loro

inserimento nel mercato del lavoro in Italia.

Tali soggetti, raggruppati in quattro catego

rie, sono: a) i soggetti autorizzati allo svol

gimento delle attività di somministrazione,

intermediazione, ricerca e selezione del per

sonale, nonché supporto alla ricollocazione

professionale; b) le organizzazioni nazionali

In particolare, si prevede che il permesso

di soggiorno venga richiesto al comune in

cui lo straniero si trova: si tratta di una im

portante misura di semplificazione, attesa

soprattutto la maggiore prossimità del co

mune rispetto agli uffici attualmente preposti

al rilascio del permesso di soggiorno (nuova

formulazione del comma 2 dell’articolo 5, di

cui alla lettera a) dell’articolo). La nuova

formulazione del comma 3-bis dell’articolo

5 modifica la durata del permesso di sog

giorno per motivi di lavoro prevedendo che

essa coincida con quella indicata nel con

tratto di lavoro e che non possa comunque

superare un anno in relazione al permesso di

soggiorno per lavoro stagionale, due anni in

relazione al permesso di soggiorno per ri

cerca di lavoro, i tre anni in relazione al

permesso di soggiorno per lavoro subordi

nato a tempo determinato e i quattro anni in

relazione al permesso di soggiorno per la

voro a tempo indeterminato (lettera b)). La

lettera c) aumenta da due a tre anni la du

rata del permesso di soggiorno per ricon

giungimento familiare. La lettera d) rifor

mula infine il comma 4 dell’articolo 5 sem

plificando le procedure per il rinnovo del

permesso di soggiorno. Si prevede, in parti

colare, che il rinnovo del permesso di sog

giorno è richiesto dallo straniero al comune

in cui dimora almeno trenta giorni prima

della sua scadenza ed è sottoposto alla veri

fica delle condizioni previste per il rilascio e

per il rinnovo previste dal testo unico. Si

prevede altresì che il permesso di soggiorno

per lavoro a tempo indeterminato sia rinno

vato per una durata uguale al doppio di

quella stabilita con il rilascio iniziale. E si

prevede infine, che dal momento della pre

sentazione della richiesta di rinnovo del per

messo di soggiorno e fino al rilascio del

permesso di soggiorno rinnovato, siano pro

rogati gli effetti e l’efficacia del permesso di

soggiorno in scadenza o scaduto.

L’articolo 4 modifica l’articolo 5 del testo

unico introducendo misure di semplifica

zione della procedura di rilascio e rinnovo

del permesso di soggiorno e modificandone

la durata.

L’articolo 5 introduce, dopo l’articolo 22,

i due articoli 22-bis e 22-ter, la cui formu

lazione è mutuata dalla proposta promossa

con la campagna Ero Straniero.

Il nuovo articolo 22-bis introduce un fon

damentale e necessario strumento di regola

rizzazione strutturale degli stranieri irrego

larmente soggiornanti, subordinatamente alla

stipula di un contratto di lavoro. Si tratta,

potenzialmente, di uno strumento in grado

di arrestare quel fenomeno di « produzione

di irregolarità » ascrivibile all’attuale mo

dello regolatorio e prima esposto in detta

glio. Attualmente, infatti, allo straniero irre

golarmente soggiornante nel nostro paese

non è offerta alcuna possibilità di regolariz

zazione. L’articolo 22-bis, invece, prevede

che i datori di lavoro possano presentare

istanza per concludere un contratto di lavoro

subordinato con cittadini stranieri non comu

nitari irregolarmente soggiornanti sul territo

rio nazionale ovvero in possesso di un per

messo di soggiorno scaduto, non rinnovato o

convertito ovvero che non permette la con

versione in motivi di lavoro. Si prevede al

tresì che analoga istanza possa essere pre

sentata dai cittadini stranieri che si trovano

in tale condizione qualora dispongano di un

impegno all’assunzione da parte di un datore

di lavoro. L’istanza deve essere presentata

allo sportello unico per l’immigrazione e

deve riguardare un contratto di lavoro di al

meno 6 mesi, con orario a tempo pieno o a

tempo parziale e non inferiore a 20 ore set

timanali, con retribuzione convenuta non in

feriore a quella prevista dal contratto collet

tivo di lavoro di riferimento. Si prevede

inoltre che in caso di cessazione del rap

porto di lavoro, si applichi l’articolo 22,

comma 11 (che consente di essere reinserito

nel mercato del lavoro senza perdere il titolo

di soggiorno). I commi da 4 a 10 dell’arti

colo 22-bis disciplinano le attività di verifica

demandate allo sportello unico, unitamente

all’emissione dei pareri da parte della que

stura e dell’ispettorato territoriale del lavoro,

nonché gli ulteriori adempimenti procedi

mentali e le cause ostative all’ammissione

delle istanze.

L’articolo 22-ter disciplina, invece, la pos

sibilità di rilasciare un permesso di sog

giorno per radicamento sociale. Si prevede

in particolare che possa essere rilasciato un

permesso di soggiorno per radicamento so

ciale, della durata di due anni, rinnovabile,

allo straniero comunque presente, da almeno

tre anni, nel territorio dello Stato a qualsiasi

titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato

riconosciuto il diritto di asilo o di altre

forme di protezione internazionale, che di

mostri di essere radicato nel territorio nazio

nale e integrato nel tessuto civile, sociale e

ordinamentale del Paese, in assenza di sen

tenze di condanna passate in giudicato per

reati gravissimi. Il radicamento e l’integra

zione dello straniero sono desumibili da ele

menti quali l’immediata disponibilità al la

voro, il grado di conoscenza della lingua ita

liana, la frequentazione di corsi di forma

zione professionale, i legami familiari o altre

circostanze di fatto o comportamenti idonei

a dimostrare un legame stabile con il terri

torio nel quale vive. Il permesso per radia

mento sociale è rilasciato dal questore.

L’articolo 6 interviene organicamente

sulle disposizioni del testo unico che, attual

mente, limitano la convertibilità dei per

messi di soggiorno già rilasciati in permessi

di soggiorno ad altro titolo. L’attuale sistema

di preclusioni rappresenta, infatti, uno dei

fattori di irrigidimento e blocco del sistema,

contribuendo a produrre irregolarità in rela

zione a coloro che – presenti sul territorio

nazionale con uno specifico titolo di sog

giorno, magari di durata limitata (ad esem

pio: per cure mediche) – maturino i requi

siti per ottenere un permesso di soggiorno a

diverso titolo (ad esempio: trovino un lavoro

e quindi abbiano titolo per ottenere un per

messo per motivi di lavoro, ovvero si spo

sino e quindi abbiano titolo per un permesso

di soggiorno per motivi familiari). In questo

modo, oltre a prevenire situazioni di irrego

larità, si « allineano » le vicende del per

messo di soggiorno alle vicende di vita

dello straniero, emancipandolo e, in alcuni

casi, sottraendolo a situazioni di ricattabilità.

L’articolo 7 prevede l’abrogazione delle

disposizioni rese superflue dalle innovazioni

recate dall’articolato ovvero incompatibili

con la sua impostazione di fondo. In parti

colare, viene abrogato il contratto di sog

giorno – che non ha più motivo di essere

mantenuto alla luce delle nuove condizioni e

modalità di rilascio del permesso di sog

giorno per lavoro – e viene abrogato, so

prattutto, il reato di ingresso e soggiorno il

legale sul territorio.

Atti parlamentari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia

di politiche migratorie)

1. Al testo unico delle disposizioni con

cernenti la disciplina dell’immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, sono apportate le seguenti modifica

zioni:

a) all’articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole:

« sentiti i Ministri interessati » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli altri Ministri interessati »;

1.2) al quarto periodo, le parole:

« Il Ministro dell’interno presenta » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presentano »;

2) il comma 3 è sostituito dal se

guente:

« 3. Il documento individua inoltre i criteri per la definizione dei flussi di ingresso

nel territorio dello Stato, anche sulla base

della richiesta di lavoro risultante dalle liste

di cui all’articolo 3-bis, delinea gli interventi

pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l’inserimento sociale e l’integrazione

culturale degli stranieri residenti in Italia,

nel rispetto delle diversità e delle identità

culturali delle persone, e prevede gli stru-

3) il comma 4 è sostituito dal se

guente:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il

Ministro delle imprese e del made in Italy e

il Ministro dell’agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste, d’intesa con il

Comitato di cui all’articolo 2-bis, previo

confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo

monitoraggio semestrale delle esigenze del

mercato del lavoro, che tenga conto dei dati

sull’effettiva richiesta di lavoro elaborati dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

delle indicazioni provenienti dai Consigli

territoriali per l’immigrazione istituiti presso

le prefetture – uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine,

delle indicazioni provenienti dalle regioni e

dalle province autonome sulle capacità di

assorbimento del tessuto sociale e produttivo, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente

a quello di riferimento del decreto, sulla

base dei criteri individuati nel documento

programmatico e della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all’articolo 3-bis, le

quote massime di stranieri da ammettere nel

territorio dello Stato per lavoro subordinato,

anche stagionale, per lavoro autonomo e per

ricerca di lavoro. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere

emanati durante l’anno. I visti di ingresso, i

permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di

lavoro, sono rilasciati entro il limite delle

quote predette. In caso di mancata adozione

del decreto di programmazione annuale, il

Presidente del Consiglio dei ministri può

4) al comma 6, le parole: « con il

Ministro dell’interno » sono sostituite dalle

seguenti: « con il Ministro dell’interno e con

il Ministro del lavoro e delle politiche so

ciali »;

5) al comma 6-bis, le parole: « il Mi

nistero dell’interno espleta » sono sostituite

dalle seguenti: « il Ministero dell’interno e il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

espletano »;

b) all’articolo 21, comma 4-ter, le pa

role: « possono trasmettere » sono sostituite

dalle seguenti: « trasmettono ».

Art. 2.

(Introduzione di liste di lavoratori stranieri

per l’ingresso nel territorio dello Stato)

1. Dopo l’articolo 3 del testo unico di cui

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – (Liste di lavoratori stranieri per l’ingresso nel territorio dello

Stato) –1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro delle imprese e del made in

Italy e con il Ministro dell’agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste, previo

confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 3,

comma 4, sono definite liste organizzate in

base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possono iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso

in Italia per lavoro, anche stagionale. Le

suddette liste sono coordinate con quelle già

previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi con i Paesi di origine

di contrasto all’immigrazione irregolare.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede:

a) l’individuazione dei soggetti, quali

enti e organismi nazionali o internazionali

con sedi nei Paesi di origine o autorità degli

stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità dell’iscrizione nelle liste di cui al

comma 1 e della loro tenuta, prevedendo la

trasmissione delle liste alle rappresentanze

diplomatiche e consolari italiane all’estero;

b) la definizione di una procedura per

l’iscrizione nelle liste di cui al comma 1,

che tenga conto del grado di conoscenza

della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, dell’eventuale

frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell’ambito dei quali sia garantita la diffusione

dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei princìpi su cui si basa la convivenza nella comunità nazionale ».

Art. 3.

(Ingresso nel territorio dello Stato per

l’inserimento nel mercato del lavoro)

1. Dopo l’articolo 4 del testo unico di cui

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

è inserito il seguente:

« Art. 4.1. – (Ingresso nel territorio dello

Stato per motivi di lavoro) – 1. L’ingresso

nel territorio dello Stato per l’inserimento

nel mercato del lavoro, nell’ambito delle

quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all’articolo

3-bis, ove istituite nel Paese di residenza,

avviene a seguito di richiesta, nominativa o

numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti

2. L’ingresso nel territorio dello Stato per

ricerca di lavoro tramite sponsor o attività di

intermediazione, nell’ambito delle quote a

tale fine previste, del cittadino straniero, è

subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale

da parte del cittadino italiano o straniero

con permesso di soggiorno per soggiornanti

di lungo periodo nell’Unione europea che

intenda farsi garante dell’ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all’attività d’intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione

professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del

decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il

loro inserimento nei settori produttivi del

Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione, anche in

collaborazione con le regioni, le province

autonome di Trento e di Bolzano e altri enti

locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia

economica per il sostentamento del cittadino

straniero nel periodo iniziale di soggiorno di

sei mesi, di importo pari all’assegno di cui

all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8

agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia il cittadino straniero richiede

al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere

convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un

contratto di lavoro di almeno sei mesi, con

orario a tempo pieno o a tempo parziale e

non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri

per i quali non è permesso l’ingresso in Italia ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 6 ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di rilascio

e di durata dei permessi di soggiorno)

1. All’articolo 5 del testo unico di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i lavoratori stranieri che entrano

nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all’ingresso nell’ambito delle liste di cui

all’articolo 3-bis, il permesso di soggiorno è

rilasciato, secondo le modalità previste nel

regolamento di attuazione, dal comune in

cui si trova il lavoratore medesimo, entro

ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che

entrano nel territorio dello Stato per ricerca

di lavoro, il permesso di soggiorno è richie-

straniero si trova entro otto giorni lavorativi

dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed

è rilasciato per le attività previste dal visto

d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di

soggiorno relativamente ai soggiorni per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto,

nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze »;

b) il comma 3-bis è sostituito dal se

guente:

« 3-bis. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno

in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre

anni in relazione al permesso di soggiorno

per lavoro subordinato a tempo determinato

e quattro anni in relazione al permesso di

soggiorno per lavoro a tempo indeterminato. »;

c) al comma 3-sexies, le parole: « due

anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre

anni » e le parole: « tre anni » sono sosti

tuite dalle seguenti: « quattro anni »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno

è richiesto dallo straniero al comune in cui

dimora almeno trenta giorni prima della sua

scadenza ed è sottoposto alla verifica delle

condizioni previste per il rilascio e per il

rinnovo previste dal presente testo unico. Il

permesso di soggiorno per lavoro a tempo

indeterminato è rinnovato per una durata

uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente

comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del

2. All’articolo 22 del testo unico di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In ogni provincia è istituito presso la

prefettura-ufficio territoriale del Governo

uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente

previsto dal presente testo unico »;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere

b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « alla

lettera b) »;

d) al comma 6-bis, le parole: « della

sottoscrizione del contratto di soggiorno »

sono sostituite dalle seguenti: « del rilascio

del permesso di soggiorno ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale)

1. Dopo l’articolo 22 del testo unico di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-bis. – (Disposizioni in materia di

soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari) – 1. I datori di lavoro possono presentare

istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso

di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la

conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono

indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che

deve essere di almeno sei mesi, con orario a

tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo

di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche

nel caso di contratto a carattere stagionale,

si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero

potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i

presupposti, un permesso di soggiorno per

motivi di lavoro o per altri motivi previsti

dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l’immigrazione di cui all’articolo 22. Al fine della valutazione della

congruità delle istanze con riferimento alla

capacità economica del datore di lavoro per

l’instaurazione del rapporto di lavoro di cui

al comma 1 del presente articolo si applica

l’articolo 30-bis, comma 8, del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l’immigrazione,

verificata l’ammissibilità dell’impegno all’assunzione di cui al comma 1, richiede il

parere della questura sull’insussistenza di

motivi ostativi al rilascio del permesso di

soggiorno, nonché il parere del competente

ispettorato territoriale del lavoro in ordine

alla capacità economica del datore di lavoro

e alla congruità delle condizioni di lavoro

applicate. I suddetti pareri devono essere

resi entro trenta giorni dalla data di presen-

essi si applica l’articolo 20, commi 1, 2,

2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l’immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le

parti per gli adempimenti di cui all’articolo

22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

6. All’atto della presentazione dell’istanza

di cui al comma 1 lo sportello unico per

l’immigrazione rilascia un’attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico

provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l’assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a

eventuale comunicazione dell’autorità di

pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l’istanza

di cui al comma 1, nonché l’iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il

cittadino straniero in possesso dell’attestazione di cui al primo periodo può effettuare

la registrazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e

può uscire e rientrare nel territorio dello

Stato.

7. L’istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al

netto dei costi amministrativi che restano

comunque a carico dell’istante.

8. L’istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni

precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima, il datore di lavoro sia

stato condannato, anche con sentenza non

definitiva, per uno dei delitti previsti dall’articolo 12 e dall’articolo 22, comma 12 del

presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall’articolo 600 e dall’articolo

di cui al primo periodo si applica anche

quando la sentenza di condanna sia stata

adottata a seguito di applicazione della pena

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è

consentito l’ingresso in Italia ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di

sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4,

comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui al comma 1 si

tiene in ogni caso conto della presenza e

dell’effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all’articolo

29, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d’origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-ter. – (Permesso di soggiorno per

radicamento sociale) – 1. Allo straniero

presente a qualsiasi titolo nel territorio dello

Stato da almeno tre anni e che dimostri di

essersi radicato integrato nel tessuto civile e

sociale è rilasciato dal questore un permesso

di soggiorno per radicamento sociale della

durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso

di soggiorno per motivi di lavoro o in una

delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve

dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso

di uno dei seguenti requisiti:

a) la sussistenza di legami familiari o

affettivi nel territorio italiano;

b) l’inserimento sociale e lavorativo;

c) la durata della permanenza sul territorio italiano;

d) la conoscenza della lingua italiana;

dimostrare un legame stabile con il territorio

nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di

cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall’articolo 22-bis, comma 4,

primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso soggiorno di cui al comma

1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui

ai commi 3-bis e 3-quater dell’articolo 51

del codice di procedura penale, o qualora lo

straniero medesimo costituisca una minaccia

attuale e concreta per l’ordine pubblico o la

sicurezza dello Stato ai sensi dell’articolo 4,

comma 3 del presente testo unico. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del

permesso di soggiorno dello straniero che ha

legami in Italia con familiari di cui all’articolo 29, il questore tiene conto anche della

natura e della effettività dei vincoli familiari

dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di conversione

del permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legisla

tivo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1-bis:

1) all’alinea, le parole: «, ove ne ri

corrano i requisiti » sono sostituite dalle se

guenti: « ovvero, ricorrendone i presupposti,

in una delle altre tipologie di permesso di

soggiorno previste dal presente testo

unico »;

seguenti:

« h-ter) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32,

comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali

siano state applicate le cause di diniego ed

esclusione della protezione internazionale, di

cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1,

lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo

19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per

cure mediche, di cui all’articolo 19, comma

2, lettera d-bis), e all’articolo 36 »;

b) all’articolo 18, comma 5 sono ag

giunte in fine le seguenti parole: « o, ricor

rendone i presupposti, in una delle altre ti

pologie di permesso di soggiorno previste

dal presente testo unico »;

c) all’articolo 18-bis, comma 1-bis, se

condo periodo, le parole: « in permesso di

soggiorno per motivi di studio qualora il ti

tolare sia iscritto ad un corso regolare di

studi » sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« o, ricorrendone i presupposti, in una delle

altre tipologie di permesso di soggiorno pre

viste dal presente testo unico »;

d) all’articolo 20-bis, comma 2, le pa

role: « ma non può essere convertito in per

messo di soggiorno per motivi di lavoro. »

sono sostituite dalle seguenti: « . Esso può

essere convertito in permesso di soggiorno

per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i

presupposti, in una delle altre tipologie di

permesso di soggiorno previste dal presente

testo unico. »;

e) all’articolo 22, dopo il comma 11 è

inserito il seguente:

« 11.1. Lo straniero che ha conseguito in

Italia un dottorato, un master universitario di

secondo livello, una laurea triennale, una

laurea specialistica o una laurea magistrale,

motivi di studio può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del

regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per

un periodo non superiore a dodici mesi, o,

in presenza dei requisiti previsti dal presente

testo unico, può chiedere la conversione del

permesso di soggiorno per motivi di studio

in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una

delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico »;

f) all’articolo 24, comma 10, è ag

giunto, in fine, il seguente periodo: « Il per

messo di soggiorno per motivi di lavoro sta

gionale può essere altresì convertito, ricor

rendone i presupposti, in una delle altre ti

pologie di permesso di soggiorno previste

dal presente testo unico »;

g) all’articolo 29, comma 6, il secondo

periodo è sostituito dal seguente: « Il per

messo di soggiorno consente di svolgere at

tività lavorativa e può essere convertito in

permesso di soggiorno per motivi di lavoro

ovvero, ricorrendone i presupposti, in una

delle altre tipologie di permesso di sog

giorno previste dal presente testo unico. »;

h) all’articolo 30 sono apportate le se

guenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), le parole:

« agli stranieri regolarmente soggiornanti ad

altro titolo da almeno un anno » sono sosti

tuite dalle seguenti: « agli stranieri »;

2) al comma 1, lettera c), le parole:

« al familiare straniero regolarmente soggior

nante » sono sostituite dalle seguenti: « al

familiare straniero »;

3) dopo il comma 5 è inserito il se

guente:

« 5-bis. Anche al di fuori dei casi di cui

al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sem-

motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti,

in una delle altre tipologie di permesso di

soggiorno previste dal presente testo

unico ».

Art. 7.

(Abrogazioni e soppressioni)

1. Al testo unico di cui al decreto legisla

tivo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 5-bis è abrogato;

b) l’articolo 10-bis è abrogato;

c) all’articolo 13:

1) al comma 3-septies, le parole:

« all’articolo 10-bis o » sono soppresse;

2) al comma 5, il quarto periodo è

soppresso;

d) all’articolo 14-ter, comma 3, il

quarto periodo è soppresso;

e) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « ovvero

nel pronunciare sentenza di condanna per il

reato di cui all’articolo 10-bis » sono sop

presse;

2) al comma 1-bis, le parole: « all’ar

ticolo 10-bis o » sono soppresse;

f) all’articolo 21, i commi 4, 4-bis, 5, 6

e 7 sono abrogati.