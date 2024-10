Emanuela Mari: “Dalla ZLS nuovo impulso grazie al triangolo Civitavecchia-Fiumicino-Pomezia”

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 “La nascita della Zona logistica semplificata del Lazio rappresenta un

prezioso strumento di sviluppo messo in campo dalla Giunta Rocca”. Ne è

sicura il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari,

all’indomani dell’adozione dello strumento da parte della Regione Lazio.

“Se i benefici in termini di agevolazioni per gli investitori e

sburocratizzazione riguarderanno i 49 Comuni del nuovo perimetro, i

riflessi positivi si potranno riverberare su tutta la Regione. Per questo è

stato un grande onore per me partecipare in sala Tevere alla presentazione

della ZLS. La visione strategica introdotta prevede infatti un forte

impulso sul triangolo Civitavecchia-Fiumicino-Pomezia, puntando sulle leve

degli insediamenti produttivi esistenti e futuro, delle infrastrutture

aeroportuali e ferroviarie, delle aree retroportuali. Non a caso si fa

specifico riferimento a valorizzazione e rilancio del ruolo e delle

funzioni di integrazione logistica e produttiva dei sistemi portuali e

delle piattaforme e degli snodi logistici regionali, alle infrastrutture da

implementare per dare nuovo impulso al sistema portuale laziale e alla

sinergia da ricreare tra aree costiere ed aree interne. Un progresso

concreto rispetto alla vecchia perimetrazione proposta dalla giunta

Zingaretti, che non aveva incontrato la fiducia delle istituzioni proprio

per la mancanza di quella visione strategica che è invece stata ora

introdotta. Questo non è tuttavia un punto di arrivo, ma di partenza:

seguiremo da vicino la messa a terra dei progetti connessi alla ZLS, per

fare in modo che la sua creazione si tramuti in tempi certi in alternative

concrete di carattere imprenditoriale, occupazionale e innovativo”,

conclude Emanuela Mari.

Ufficio stampa

*Emanuela Mari*

Consigliere regionale del Lazio

Presidente della Commissione consiliare

Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli

sito internet: http://www.emanuelamari.com