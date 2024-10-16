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Emilia Romagna

Comunicato stampa: giovedì 17 ottobre la convocazione del Consiglio comunale

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Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26
GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2024 alle ore 18:30
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.
INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.
I SERVIZI EDUCATIVI E LA SCUOLA RIMINESE NELLA SOCIETÀ CHE CAMBIA. DATI,
PROGETTI, RIFLESSIONI E PROSPETTIVE TRA PRESENTE E FUTURO.
(RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 54 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE)
MOZIONE INERENTE: “SPOSTAMENTO AREA MERCATALE”, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE CARLO RUFO SPINA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “ADESIONE DEL COMUNE DI RIMINI ALLA CAMPAGNA
PER LA PRESENTAZIONE DI UN REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER
L’ABROGAZIONE DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N° 86 (C.D. AUTONOMIA
DIFFERENZIATA)”, PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI: ZAMAGNI GIULIANO;
PETRUCCI MATTEO (PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO);
BELLUCCI ANDREA (PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE LISTA JAMIL – RIMINI RINATA);
TONTI MARCO (PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE RIMINI CORAGGIOSA) E PASINI LUCA
(PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE FUTURA CON JAMIL – AZIONE).
ORDINE DEL GIORNO INERENTE “IL CICLO E’ ANCORA UN LUSSO”, PRESENTATO DAI
CONSIGLIERI COMUNALI MURANO BRUNORI STEFANO – GLORIA LISI ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO IL 09/09/2024.

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