(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Automotive. Sigismondi (FdI): Necessario perseguire neutralità tecnologica

“La transizione energetica e ambientale non può andare a discapito della competitività e della crescita. Il presidente Giorgia Meloni, nelle sue comunicazioni in Senato in vista del consiglio Ue, ha ribadito una necessità che il Governo è impegnato a mettere in pratica facendo scuola a livello internazionale. Il tema va declinato nel settore dell’automotive: servono mezzi più puliti, ma – ha ben detto il presidente del Consiglio – perseguendo la strada della neutralità tecnologica, sostenendo anche tecnologie e filiere, ad esempio i biocarburanti, nelle quali Italia ed Europa possono essere protagonisti”.

Lo dichiara in una nota il senatore Etelwardo Sigismondi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Ambiente.

