(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 EMILIA ROMAGNA, SPINELLI (FDI): CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA È BONACCINI O DE PASCALE?

“La campagna elettorale in Emilia Romagna è quantomeno curiosa, ed evidentemente ci sfugge qualcosa, il candidato è Bonaccini o De Pascale? Ed essendo la risposta ovviamente De Pascale, non è chiaro il motivo per cui dovrebbe essere Bonaccini a confrontarsi con la candidata del centrodestra Ugolini. All’ormai ex presidente Bonaccini consiglio di smetterla con le ingerenze e di concentrarsi sul suo ruolo in Europa, dove c’è bisogno di sostenere davvero l’Italia e di non preoccuparsi, gli emilianoromagnoli hanno già ben compreso che il candidato del centrosinistra alla presidenza della regione non è assolutamente all’altezza della sfida”.

Lo scrive in una nota Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia.

