Tribunale Ue: Roberto Mastroianni eletto presidente di sezione del Tribunale dell’Unione europea

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA n. 180/24

Lussemburgo, 10 ottobre 2024

Elezione di due presidenti di sezione del Tribunale dell’Unione europea

In seguito alla nomina di Dean Spielmann e di Fredrik Schalin quali membri della Corte di giustizia 1 e alla cessazione

dalle loro funzioni presso il Tribunale dell’Unione europea, i giudici del Tribunale hanno eletto tra loro Roberto

Mastroianni e Petra Škvařilová-Pelzl quali presidenti di sezione per il periodo dal 9 ottobre 2024 al 31 agosto 2025.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.

1 V. comunicato stampa n. n. 174/24 del 7 ottobre 2024.

