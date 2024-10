Rifiuti Catania, il CCR di Librino-San Giorgio ha fatto schizzare al 40% la percentuale di raccolta differenziata nel Lotto Sud 

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Raccolta differenziata: Isola ecologica Lotto Sud

A SETTEMBRE BOOM DI CONFERIMENTI AL CCR DI LIBRINO-SAN GIORGIO

Sono187 le tonnellate di rifiuti: +50% rispetto al mese precedente

CATANIA – Incrementi nel peso totale di rifiuti raccolti, negli ingressi giornalieri al Centro e nella percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’intero Lotto Sud. Questi i risultati ottenuti in due mesi grazie al CCR – Centro Comunale di Raccolta di viale Biagio Pecorino – luogo sorvegliato e attrezzato a disposizione dei cittadini catanesi, per depositare gratuitamente i rifiuti urbani che non possono essere conferiti con la raccolta porta a porta – realizzato nel quartiere di Librino-San Giorgio.

L’Isola Ecologica è stata inaugurata il primo agosto 2024 e in due mesi il bilancio è sorprendente, persino per Ecocar Ambiente, azienda che dal 2021 opera a Catania nel lotto sud nell’ambito della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e che gestisce con il proprio personale anche la nuova infrastruttura.

Se nel primo mese di vita erano state 114 le tonnellate di rifiuti conferite (dati 1-30 agosto 2024, ndc), nei successivi 30 giorni il Centro Comunale di Raccolta ha fatto segnare un incremento considerevole. Dal primo settembre al trenta dello stesso mese sono state 187 le tonnellate di rifiuti conferite dai cittadini catanesi. Un aumento del 50% più che soddisfacente. «I dati del secondo mese di attività devono essere analizzati dettagliatamente – ha dichiarato Benedetto Diana, referente Ecocar Ambiente – Se infatti ad agosto le cifre potevano essere condizionate da molti fattori, la novità per la zona e la peculiarità del mese caratterizzato dalle ferie estive, a settembre i numeri ci fanno pensare di essere già entrati nella fase a regime. Aldilà dell’incremento della quantità, spicca la rapidità con la quale si è radicata sul territorio l’idea che conferire all’Isola Ecologica è facile e conveniente per tutti. Non credevamo che in soli due mesi avremmo raggiunto questo trend positivo».

L’attività del CCR di Librino-San Giorgio ha rafforzato anche la percentuale di raccolta differenziata, che nell’intero Lotto Sud è tornata prossima al 40%. «Sono aumentati gli ingressi di utenti totali al CCR da 1082 a 1287 – ha aggiunto Diana – vuol dire che la comunicazione (e anche il passaparola) funziona. L’Isola Ecologica di Librino-San Giorgio è la terza operativa del capoluogo etneo – oltre a quelle di via Gianni a Picanello e viale Tirreno a Trappeto Nord – crediamo che quando saranno operative le altre in procinto di apertura (tra cui nel Lotto Sud anche quella di via Forcile, che sarà gestita anch’essa da Ecoca), l’intero sistema cittadino sarà meglio coordinato e bilanciato sul territorio».

Il CCR di Librino-San Giorgio è stato realizzato grazie al progetto presentato dall’Amministrazione comunale e finanziato coi fondi comunitari del Pon Metro insieme ad altri tre CCR anch’essi prossimi all’operatività realizzati in via Montenero, via Forcile e tra le vie San Filippo Neri e Vagliasindi. «Le 187 tonnellate di rifiuti conferite dagli utenti nel mese di settembre presso il Ccr – ha concluso Diana, referente Ecocar – integrano il conteggio generale della raccolta differenziata. Si tratta perlopiù di rifiuti provenienti da attività di piccola edilizia domestica, legno e ingombranti, tutto materiale che normalmente faceva un’altra fine, e che invece ora viene avviato a recupero attraverso il canale corretto».