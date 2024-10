(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 M.O.: Provenzano (PD), attacco a Unifil inaccettabile, governo reagisca e chieda cessate il fuoco

Dichiarazione di Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico

L’attacco dell’esercito israeliano alle basi italiane e al quartier generale della missione Unifil in Libano, come ha detto Elly Schlein, è semplicemente inaccettabile. Siamo vicini al nostro contingente, per fortuna illeso.

Dal ministro della Difesa sono arrivate parole chiare, ora attendiamo che il governo in Parlamento venga a fare piena luce sull’accaduto.

L’Italia si unisca in una reazione ferma, insieme alla comunità internazionale, per esigere il cessate il fuoco e difendere la missione di pace e le istituzioni multilaterali.

Roma, 10 ottobre 2024