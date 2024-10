LEGGE DI BILANCIO : FOTI (FDI), BASTA FAKE NEWS. QUANDO MANOVRA SARÀ SCRITTA NE DISCUTEREMO

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

SCRITTA NE DISCUTEREMO

“Il Pd non accenna al così detto aumento delle accise sul diesel perché si

è evidentemente accorto – così come hanno notato anche gli addetti ai

lavori – che quando nella passata legge di bilancio il Partito democratico

doveva coprire gli emendamenti lo faceva diminuendo i sussidi

ambientalmente dannosi che altro non sono che quelli concessi anche a

diesel, benzina e altro. È inutile spacciare fake news quando non ci sono

elementi per farlo. Tra 20 giorni, quando la legge di bilancio sarà

scritta, ne potremmo discutere”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite di

Porta a Porta.