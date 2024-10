Comunicato stampa – Carceri: aumentati fondi lavoro detenuti. Ministero replica ad Antigone

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

gio 10 ottobre 2024 Ministero della

Giustizia

COMUNICATO STAMPA

CARCERI: AUMENTATI FONDI PER LAVORO DETENUTI,

MINISTERO REPLICA AD ANTIGONE

Roma, 10 ottobre 2024 – Nessun taglio dei fondi per i detenuti che lavorano, ma

anzi maggiori investimenti rispetto al passato. Nel piano di investimenti straordinario

fin qui realizzato dal Governo e dal Ministero della Giustizia per migliorare le condizioni

di esecuzione della pena, il previsto budget di bilancio destinato alla retribuzione del

lavoro intramurale dei detenuti, che per il 2024 ammonta a 128 milioni di euro, è

stato ulteriormente aumentato con 9 milioni di euro versati dalla Cassa delle

Ammende. Di questi, 8 destinati ad aumentare le opportunità di lavoro in carcere e 1

milione per la formazione professionale, il cui budget è stato così raddoppiato (da

per gli sgravi fiscali e le agevolazioni alle imprese previsti dalla legge Smuraglia, al

fine di incrementare le opportunità di lavoro all’esterno degli istituti penitenziari.

Non a caso, risultano aumentati sia il numero complessivo dei detenuti lavoranti

(passati dai 19.235, prima dell’insediamento del nuovo Governo, agli attuali 20.071),

sia il dato di quelli al lavoro per conto di imprese e cooperative all’interno e all’esterno

(passati da 3.225, agli attuali 4.097). In sensibile incremento, infine, anche il numero

dei detenuti iscritti ai corsi professionali attivati, salito da 3.824 agli attuali 6.423.

Risultano, quindi, palesemente infondate le critiche avanzate dal Presidente di

Antigone che, in una nota, ha scritto di fondi tagliati al 50% per i detenuti lavoranti in

carcere. L’aumento delle risorse ha riguardato anche il Provveditorato Regionale del

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, citato nella nota di Antigone. Al Prap di Torino,

esclusivamente per la retribuzione del lavoro dei detenuti, nel 2023 sono stati

