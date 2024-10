Comunicato stampa: Al via bando da 70.000 euro per riqualificazione e sviluppo imprese commerciali e artigianali nel quartiere Pablo

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Al via bando da 70.000 euro per riqualificazione e sviluppo imprese commerciali e artigianali nel quartiere Pablo

Parma, 10 ottobre 2024 – Il Comune di Parma ha pubblicato un nuovo bando da 70.000 euro per sostenere progetti di riqualificazione e sviluppo di imprese commerciali e artigianali del quartiere Pablo. L’iniziativa è volta a promuovere l’attività economica locale, migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare il patrimonio economico del quartiere.

A chi è rivolto il bando

Il bando è aperto a imprese, associazioni e organizzazioni che operano nel quartiere San Leonardo e intendono presentare proposte per:

· Rinnovo e ampliamento delle attività commerciali: Sono ammessi progetti per la ristrutturazione, l’ampliamento o l’apertura di nuove attività commerciali.

· Miglioramento degli spazi pubblici: Possono essere finanziati interventi per la riqualificazione di strade, piazze, parchi e altri spazi comuni.

· Promozione culturale e turistica: Sono benviste le iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e storico del quartiere, e che promuovono il turismo locale.

Cosa si finanzia

Il Comune metterà a disposizione fondi per sostenere progetti che prevedano:

· Interventi edilizi: Ristrutturazione di locali, realizzazione di nuove vetrine, miglioramento dell’accessibilità.

· Acquisto di attrezzature: Macchinari, arredi, software necessari per lo svolgimento delle attività.

· Servizi di consulenza: Supporto tecnico per la realizzazione dei progetti.

· Promozione e comunicazione: Attività di marketing e comunicazione per far conoscere le iniziative.

Come partecipare

Per partecipare al bando, è necessario presentare la domanda, esclusivamente in formato digitale, entro il 4 dicembre 2024.

Per maggiori informazioni consultare il seguente link:

https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/avvisi-pubblici/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-ad-associazioni-e-esercizi-commerciali-e-artigianali-quartiere-pablo