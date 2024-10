Codacons su tasse sulla casa

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

9 ottobre 2024

TASSE SULLA CASA, CODACONS: IN ITALIA E’ GIUNGLA DI TASSE E IMPOSTE SUGLI

IMMOBILI

DALL’IMPOSTA DI REGISTRO A QUELLA CATASTALE, PASSANDO PER IMU, TARI,

CEDOLARE SECCA. ECCO COSA SI PAGA SULLE ABITAZIONI IN ITALIA

Sulle case degli italiani gravita un lungo elenco di tasse e imposte a

carico dei proprietari, una vera e propria giungla che ora rischia di

diventare sempre più pesante dopo l’annuncio del Ministro dell’economia

Giorgetti circa gli interventi fiscali sul mattone allo studio del Governo.

Lo afferma il Codacons, che pubblica oggi l’elenco delle principali

tassazioni vigente sugli immobili nel nostro Paese.

In Italia si iniziano a pagare imposte sulla casa già prima di entrare a

vivere nelle abitazioni – spiega l’associazione – Al momento della

compravendita, infatti, chi compra un immobile va incontro a:

Imposta di registro, Iva, imposta ipotecaria, importa catastale:

* chi compra casa da un privato (o da un’azienda che vende in

esenzione IVA) deve versare un’imposta di registro del 2% (per un importo

minimo di 1.000 euro) per la prima casa, del 9% sulla seconda casa, sul

valore catastale dell’immobile. Le imposte ipotecaria e catastale sono

entrambe di 50 euro.

* chi compra casa da un costruttore è tenuto a pagare l’Iva al 4% in

caso di prima casa (10% sulla seconda casa, 22% su immobili di lusso),

imposta di registro, ipotecaria e catastale, del valore fisso di 200 euro

l’una. Alla cifra totale si sommano i costi di eventuali spese notarili.

Ma si pagano tasse anche se la casa viene donata o si riceve in eredità –

aggiunge il Codacons.

Imposta di successione e donazione: nei trasferimenti di immobili per

donazione o successione sono dovute le imposte indirette, in particolare

l’imposta di successione e di donazione, che varia a seconda del rapporto di

parentela o di coniugio tra il disponente e i beneficiari: dal 4% applicato

per parenti in linea diretta o coniugi per il valore che eccede 1 milione di

euro, fino all’8% senza franchigia per tutti gli altri soggetti. Andrà

inoltre pagata l’imposta ipotecaria pari al 2% del valore dell’immobile e

l’imposta catastale pari all’1% del valore dell’immobile (in misura fissa di

200 euro per entrambe le imposte nel caso in cui l’immobile donato diventi

prima casa).

Anche eventuali guadagni legati alla vendita di un immobile sotto soggetti a

tassazione, così come la messa a reddito di una abitazione:

Tassa sulle plusvalenze: quando si rivende una proprietà immobiliare entro 5

anni dal suo acquisto, il guadagno derivante dalla vendita (la plusvalenza)

è soggetta a imposta sostitutiva del 26%.

Irpef o Cedolare secca, bollo e imposta di registro: la messa a reddito

dell’immobile mediante locazione determina l’applicazione di imposte

dirette. Il percepimento di redditi da locazione comporta il pagamento

alternativamente di Irpef o Cedolare secca. Nel primo caso i redditi degli

immobili sono cumulati con gli altri redditi del proprietario e tassati

secondo le aliquote previste per tale imposta; per la cedolare secca,

invece, è prevista una aliquota di tassazione del 21% del canone di affitto,

che scende al 10% per i contratti a canone concordato. Sui contratti di

affitto si paga inoltre l’imposta di Bollo (16 euro per ogni 100 righe e per

ogni eventuale foglio allegato) e l’imposta di registro pari al 2% del

canone annuo, con un minimo di 67 euro (per i contratti a canone concordato

il 2% sul 70% del canone annuo).

Imu e Tari: l’Imu non si paga sugli immobili adibiti ad abitazione

principale e sulle sue pertinenze, ad eccezione di quelli di lusso

classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono

assoggettati all’imposta. Il valore dell’imposta dipende dalla rendita

catastale e dalle aliquote fissate dai Comuni. La Tari (tassa sui rifiuti)

viene invece calcolata con una quota fissa determinata sulla base della

superficie dell’immobile ed una quota variabile in base al numero degli

occupanti l’abitazione.