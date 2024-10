(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 *Oggetto: Caso D’Amato: pensione e sospensione stipendio al Ruggi di

Salerno. Polichetti (Udc) chiede trasparenza su gestione e nomine*

Alla luce delle recenti dichiarazioni del dottore Vincenzo D’Amato,

direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di

Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, che ha precisato come il quadro

normativo attuale consenta ai direttori generali in quiescenza di

continuare a svolgere il loro incarico, Mario Polichetti, responsabile

nazionale Sanità e Politiche Sociali dell’Udc, solleva dubbi e chiede

chiarezza sulla vicenda.

“Il dottore D’Amato ha deciso solo ora di sospendere il suo stipendio, pur

essendo in pensione da giugno. Ma perché questa scelta non è stata fatta al

momento del pensionamento? È una questione che merita una risposta chiara”,

dichiara Polichetti.

“Se D’Amato ha ritenuto necessario sospendere il trattamento economico

relativo al suo incarico, significa che qualcosa non è regolare. Se così

fosse, intende restituire quanto percepito dal giorno in cui è andato in

pensione? Inoltre, mi chiedo, che senso ha mantenere la guida di un’azienda

sanitaria così importante, anche a titolo gratuito, quando si riconosce di

essere in una posizione discutibile”, continua Polichetti.

Polichetti infine conclude con un interrogativo fondamentale: “Rimanendo al

suo posto, il dottore D’Amato intende continuare a ignorare problematiche

come la gestione degli accessi di persone vicine all’amministrazione

regionale, come Enrico Coscioni? Chiediamo chiarezza, trasparenza e

rispetto delle regole per il bene della sanità campana. Penso sia troppo

facile sospendersi lo stipendio e guidare, sicuramente non perché si è

buoni samaritani, una delle Aziende ospedaliere universitarie più

importanti della Campania indirizzando scelte e nomine quando si è nella

totale incertezza e, forse, illegalità”.

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI.