BRUCOLI, FOTI(FDI): TURISMO PETROLIO PER LA NOSTRA NAZIONE

“Tre giorni di dibattito intenso su temi strategici per l’Italia. Al centro

il turismo che rappresenta il petrolio per la nostra Nazione, per la sua

crescita, per la possibilità grazie al governo Meloni e a Fratelli d’Italia

di essere protagonisti in Europa e nel mondo”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ai

