IL CINQUECENTO A FERRARA, AL VIA L’ALLESTIMENTO A PALAZZO DEI DIAMANTI PER LA NUOVA MOSTRA CHE CELEBRA IL RINASCIMENTO ESTENSE

Ferrara, 5 ott – Ha preso il via in questi giorni l’allestimento alla nuova

mostra di Palazzo dei Diamanti, Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino,

Ortolano, Garofalo, Dosso, che apre al pubblico il prossimo 12 ottobre.

La rassegna costituisce la seconda tappa di una più ampia e ambiziosa

indagine del tessuto culturale e artistico intitolata Rinascimento a

Ferrara 1471-1598: da Borso ad Alfonso II d’Este, vale a dire la stagione

compresa tra l’elevazione della città a ducato e il suo passaggio dalla

dinastia estense al diretto controllo dello Stato Pontificio.

Naturale prosecuzione di Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e

Lorenzo Costa (Palazzo dei Diamanti, 18 febbraio – 19 giugno 2023),

l’esposizione ripercorre le vicende artistiche del primo Cinquecento a

Ferrara, dagli anni del passaggio di consegne da Ercole I d’Este al figlio

Alfonso I (1505) fino alla morte di quest’ultimo (1534), committente

raffinato e di grandi ambizioni, capace di rinnovare gli spazi privati

della corte come quelli pubblici della città. La scomparsa della

generazione di Cosmè Tura, Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti aveva

lasciato Ferrara alle prese con la difficile sfida di un ricambio di alto

livello. Nel 1496 la scelta di ingaggiare Boccaccio Boccaccino indica la

volontà di adottare un linguaggio più moderno, addolcito e morbido.

All’inizio del nuovo secolo si sviluppa così una nuova scuola, meno

endemica e più aperta agli scambi con altri centri, che ha come

protagonisti Ludovico

Mazzolino, Giovanni Battista Benvenuti detto Ortolano, Benvenuto Tisi detto

Garofalo e Giovanni Luteri detto Dosso.

Mentre Garofalo e Dosso sono noti al pubblico, e il loro percorso è stato

approfondito in maniera organica in diverse occasioni espositive, per

Mazzolino e Ortolano si tratta di un debutto assoluto, e quanto mai

necessario per illustrare compiutamente e comprendere meglio il variegato

panorama della pittura ferrarese dei primi decenni del XVI secolo.

Il Cinquecento a Ferrara è a cura di Vittorio Sgarbi e Michele Danieli con

la direzione di Pietro Di Natale ed è organizzata dalla Fondazione Ferrara

Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara con il contributo

della Regione Emilia-Romagna, il patrocinio del Ministero della Cultura in

collaborazione con la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura

e con il sostegno della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio del Ministero della Cultura.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 12 ottobre 2024 al 16 febbraio 2025.

http://www.palazzodiamanti.it.

