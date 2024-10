(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 LINEA BOLOGNA – VENEZIA: CIRCOLAZIONE SOSPESA PER INVESTIMENTO

Bologna, 4 ottobre 2024 – Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Bologna – Venezia, tra Castelmaggiore e S.Pietro in Casale, a seguito dell’investimento di una persona. Le cause sono in corso di accertamento.

I treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono subire deviazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni.