(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 FOTI (FDI): CONTE CERTIFICA FINE CAMPO LARGO

“Certo non si può dire che sia rapido come Flash ma dobbiamo dare atto al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, di essere stato comunque il primo (c’era arrivato anche Bonelli a dire il vero) ad avere l’onestà di dichiarare che il campo largo non esiste più. La presa d’atto di Conte- che fatichiamo a definire ormai ‘grillino’- è un bene per i cittadini tutti, soprattutto per quelli che andranno al voto nei prossimi mesi che potranno scegliere i propri rappresentanti senza essere raggirati da chi racconta la favola di un centrosinistra unito. Una coalizione è una cosa seria. Altro che ‘patto della birra’. Qui si prova a tenere uniti personaggi che insieme non prenderebbero neanche un caffè. Ne prenda atto anche Schlein”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.

