(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 Berlusconi; Ronzulli (FI): francobollo omaggio a ciò che ha rappresentato per Italia

“Caro Dottore, oggi è il suo compleanno e sono certa che da lassù non vuole vedere facce tristi ma gioiose nel ricordarla. Cercheremo di accontentarla ma non sarà facile: ci manca tanto, quaggiù! E oggi, nel giorno del suo compleanno, questo è un omaggio a ciò che è stato e a ciò che ha rappresentato per l’Italia, come imprenditore, come uomo di sport, come uomo di Stato. Celebrarla con questo francobollo è il modo per mantenere vivo il suo ricordo, la sua storia, la sua immagine, il segno incancellabile che ha lasciato in tutti noi e nel Paese che così tanto amava. BUON COMPLEANNO!”. Lo scrive sui social, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, postando la foto del francobollo celebrativo.