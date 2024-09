(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 BERLUSCONI. BARELLI (FI): UOMO STRAORDINARIO, ORGOGLIOSI DI ESSERE STATI AL SUO FIANCO

“Silvio Berlusconi è nato in questo giorno. Un uomo straordinario che ha fatto la storia dell’Italia e dell’Europa, influenzando le politiche internazionali e promuovendo per tutta la sua vita i principi liberali, riformisti e moderati. È stato un grande visionario perché ha immaginato sempre in anticipo le mosse dello scacchiere politico, tenendo in conto le opinioni dei suoi antagonisti, rispettando tutti, avendo come unico faro l’interesse esclusivo del suo Paese e degli italiani. Il senso di squadra gli ha consentito il successo in tutti i campi: nella politica, creando Forza Italia ancora oggi determinante al governo del Paese, nell’economia, nello sport e nella società quale rifermento per milioni di persone. Lo ricordiamo con gioia, oltre che con l’immancabile nostalgia, perché siamo orgogliosi e felici di essere stati al suo fianco”. Lo dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma