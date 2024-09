Istat, Silvestroni (FdI): con Meloni chiaro segnale di ripresa e di crescita sostenuta

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

“L’Istat ha reso pubblica la revisione dei Conti Economici Nazionali, presentando risultati che confermano la solidità e la resilienza dell’economia italiana. Negli ultimi tre anni, abbiamo assistito a un incremento significativo del Pil con quasi 100 miliardi di euro in più. Questo è un chiaro segnale di ripresa e di crescita sostenuta, frutto di politiche economiche mirate e dell’impegno di tutti gli attori del sistema. Per la prima volta dal 2008, il Pil dell’Italia ha superato il livello massimo antecedente alla crisi finanziaria globale, un traguardo che non solo riempie di soddisfazione, ma rappresenta anche una base solida per proseguire il nostro percorso di sviluppo. Questo risultato non è da considerarsi un punto di arrivo, ma piuttosto un nuovo inizio che ci incoraggia a continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente la nostra economia. Inoltre, i dati mostrano un miglioramento anche in termini di deficit e debito pubblico, segnando un passo avanti verso una maggiore stabilità finanziaria. È fondamentale che queste tendenze positive vengano mantenute e amplificate nel tempo, per garantire un futuro sostenibile e prospero per tutti gli italiani. Il nostro obiettivo rimane quello di proseguire su questa strada, investendo in settori chiave, sostenendo le piccole e medie imprese e promuovendo l’innovazione. Siamo consapevoli che le sfide economiche globali sono ancora presenti, ma la determinazione e la capacità del nostro paese di adattarsi e reagire a queste sfide ci rendono ottimisti per il futuro. Con un impegno collettivo potremo continuare a costruire un’Italia più forte e competitiva”.

Così, in una nota, Marco Silvestroni senatore di Fratelli d’Italia.

