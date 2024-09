(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 UMBRIA: NEVI (FI), “STEFANIA PROIETTI SI PRESENTA CON COMPAGNIA DA BRIVIDO E NESSUNA IDEA CONDIVISA”

“Stefania Proietti, sindaca di Assisi candidata del centrosinistra alla Regione Umbria, dice cose che non esistono ed anche in campagna elettorale la incalzeremo sui temi che non potrà affrontare vista la sua compagnia da brivido. Si presenta alle elezioni con persone che non hanno nessuna idea condivisa tra loro. Intelligentemente oggi parla di Sanità pubblica, ma per slogan ideologici e vuoti e soprattutto inadeguati a garantire migliori servizi ai cittadini. La soluzione è sicuramente una gestione pubblico – privata con il pubblico che indirizza il privato attraverso il principio della sussidiarietà che la Proietti non può citare perché la sua compagnia la silurerebbe subito. E così sul tema del termovalorizzatore, oramai indispensabile. La raccolta differenziata non basta, serve un impianto per ottimizzare il residuo di rifiuti, trasformarlo in energia ed abbattere così il costo delle bollette. Siete d’accordo a restringere la normativa ambientale rispetto a quella nazionale? Perché una parte della sua compagnia lo dice. Gestire una Regione è ben diverso che gestire un Comune, le scelte che si fanno sono molto più impattanti. In bocca al lupo, non so come farà a mettere d’accordo la sua compagnia”. Lo ha detto l’On. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a Metropolis su Repubblica Tv

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma