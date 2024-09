(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 Gazebo Lega a sostegno Salvini, Nappi: grande partecipazione a Napoli

“Grande partecipazione presso i gazebo allestiti questa mattina a Napoli

per sostenere il nostro leader Matteo Salvini che rischia fino a 6 anni

solo per aver fatto il suo dovere di ministro e aver bloccato il business

dell’immigrazione clandestina. Tanti i cittadini che, al di là del colore

politico, hanno aderito e continuano ad aderire alla campagna per ribadire

che difendere i confini non è un reato, ma un dovere. Oltre 500 firme

raccolte solo nella mattinata di oggi, rinnoviamo l’appuntamento per i

gazebo che abbiamo in programma il prossimo weekend in città. Avanti così”.

Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale

della Campania e commissario cittadino del partito a Napoli.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Stampa