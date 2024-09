(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 WORLD SKATE GAMES, FERRARA FA INCETTA DI MEDAGLIE. GRANDE PARTECIPAZIONE

DELLE ATLETE ESTENSI NELLA SQUADRA NAZIONALE DELLE ‘FARFALLE A ROTELLE’.

SINDACO: “ANCORA UNA VOLTA FERRARA PORTA ALTO IL NOME DELLO SPORT, ORGOGLIO

DA PARTE DELLA CITTÀ”

Ferrara, 21 set – L’Italia ha vinto l’oro nella competizione Senior e

l’argento e il bronzo nella categoria Junior di pattinaggio al campionato

del mondo World Skate Games in corso a Rimini in questi giorni, dove erano

presenti delegazioni di oltre 100 nazioni.

La medaglia d’oro l’ha vinta la Precision Skate di Bologna con “The world

is only one” con la squadra “Senior”, dove è presente una atleta ferrarese

del Pattinaggio Il Quadrifoglio, Francesca Di Barba, già neo campionessa

italiana e vice-campionessa europea.

Altre giovanissime atlete in gara dell’ASD Pattinaggio Il Quadrifoglio

hanno rappresentato l’Italia in unione con la compagine Precision Skate di

Bologna con “Frida…es mi nombre”. Ieri è stata la volta della squadra di

“Junior” con Federica Campochiaro, Anna Mazzocco ed Elena Teodori, al loro

secondo campionato mondiale dopo la medaglia di bronzo all’edizione 2023 in

Colombia. Conquistato quest’anno vice-campionesse italiane e campionesse

europee, si erano assicurate un posto in formazione per il mondiale di

Rimini.

Medaglia di bronzo per le Sincro Roller con “Pompei” nella categoria Junior

per il gruppo dei Pattinatori Estensi Alice Cornacchia, Matilde Franchini,

Vittoria, Grassi, Gabriela Ipate, Sonia Lascari, Sofia Santolini, Giada

Tartari, Vittoria Vaccari, Sofia Viola e Matilde Frilli, a Rimini assieme

alla allenatrice Cinzia Roana e agli altri elementi della formazione

selezionate tra altre società.

“Esercizio, passione e perseveranza: ancora una volta Ferrara porta alto il

nome dello sport in competizioni di livello mondiale, anche in una