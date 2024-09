(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

Inaugurata nella sala civica di Albinea l’esposizione

degli artisti

dell’associazione Openart Scandiano

ALBINEA ( 2024) – E’ stata inaugurata questa mattina, e sarà visitabile fino al

29 settembre, la mostra collettiva “Tutte le sfumature dell’autunno” realizzata

dagli artisti di Openart Scandiano.

L’esposizione, che ospita opere di diversi artisti del territorio realizzate con

tecniche diverse, si trova nella sala civica di via Morandi 9 e sarà visitabile nei

giorni di sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, oppure su

prenotazione.

E’ stata l’assessore Jessica Guidetti a tagliare il nastro di fronte agli artisti e ai

visitatori.

“E’ un piacere ospitarvi nella nostra sala civica – ha detto Guidetti – L’arte qui è

sempre la benvenuta e avere con noi pittori del territorio ci fa ancor più

piacere. Le vostre opere sono molto belle e parlano per voi. La vostra

associazione fa un lavoro molto meritorio: diffondere e promuovere l’arte”.

Il tema dell’esposizione si basa su romantici colori autunnali che il pittore

trasmette sulla tela. L’autunno si annuncia in una miriade di colori. Il

cambiamento del colore delle foglie che si modificano dalla tonalità del verde,

al giallo all’arancione, al rosso e in fine al marrone crea quell’ atmosfera

cromatica tipica del periodo.

Marco Barbieri