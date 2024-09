Ricorso dopo elezioni: Germanà, seggio resta a Lega, non avevamo dubbi

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Palermo, 20 set. – “La verifica dei voti disposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ormai virtualmente riconfermato l’elezione di Giuseppe Laccoto deputato regionale, che ha incrementato di 55 voti le preferenze, a fronte di soli 25 voti in più per la controparte che aveva presentato ricorso.

Le operazioni di comparazione dei verbali con le tabelle di scrutinio in Prefettura proseguiranno la prossima settimana, ma potranno solo stabilire un vantaggio maggiore, in quanto il conteggio riguarderà solamente il ricorso incidentale presentato dai suoi legali.

Si può considerare, quindi, definitivamente concluso questo capitolo aperto all’indomani delle elezioni regionali del 2022.

Laccoto e tutti noi abbiamo seguito con estrema serenità questa vicenda certi dell’assoluta regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali. L’esito positivo della verifica, sta ulteriormente confermando e accrescendo i suoi voti.

Quindi, è confermato che il seggio resta alla Lega con Laccoto che continuerà a svolgere con determinazione e autorevolezza il ruolo di parlamentare in rappresentanza del territorio. Il dato politico è che il gruppo parlamentare all’Ars resta compatto e che sosterrà in parlamento tutte le iniziative concordate con il programma sottoscritto con il presidente Schifani e difenderà il nostro leader Matteo Salvini anche sui temi nazionali che lo vedono oggi oggetto di un ingiusto processo e di tanti attacchi scomposti delle opposizioni“.

Così in una nota il senatore siciliano della Lega e commissario regionale, Nino Germanà.

