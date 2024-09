Convocazione del Consiglio Comunale del 30.09.2024, ore 15:00 Residenza Municipale

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 l 29/05/2027 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all’originale digitale ai sensi dell’art. 23-bis del

D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

AL SIG. SINDACO

AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI

AI SIGG. ASSESSORI

LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE.

Comunico che il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria e seduta pubblica di 1°

convocazione presso la Residenza Municipale il giorno:

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2024 ALLE 15:00

ed in caso di mancanza del numero legale in 2° convocazione presso la Residenza Municipale

il giorno 01/10/2024 alle ore 15:00 per la trattazione del seguente argomento all’ordine del

giorno:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN SENSO TECNICO

1. Proposta 4379/2024 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO

ALL’ESERCIZIO 2023. I.E.

(Assessore BOSI MARCO)

Le SS.LL. sono invitate a partecipare.