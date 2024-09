(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 Covid. Malan (FdI): Commissione inizia i suoi lavori. Irragionevole e irresponsabile non ragionare su emergenza

“La Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell’emergenza COVID ha iniziato i suoi lavori. Nonostante l’assenza di PD, AVS, Autonomie e Azione e la presenza senza partecipazione al voto di M5S (Conte, Patuanelli e Colucci) e Italia Viva (Paita), i componenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno eletto presidente il senatore Marco Lisei (Fratelli d’Italia). Il deputato Francesco Ciancitto (Fratelli d’Italia) è stato eletto vicepresidente e il deputato Stefano Benigni (Forza Italia) segretario. Abbiamo proposto ai parlamentari dell’opposizione presenti di accettare nostri voti per la seconda vicepresidenza e il secondo segretario, ma ci è stato detto che non avrebbero accettato. Abbiamo così lasciato liberi i due posti perché le opposizioni possano eleggere chi riterranno. Auguri agli eletti, che si sono messi subito al lavoro. Credo non abbia precedenti l’assenza di rilevanti gruppi parlamentari alla partenza di un organo costituzionale, ma confidiamo che in seguito diano il loro apporto all’operare della Commissione, della cui necessità sono più che mai convinto. L’emergenza Covid ha avuto un impatto oggettivamente senza precedenti sulla Sanità, sulla vita degli italiani, sull’economia reale, sulle finanze pubbliche e sulle norme. Non ragionare sulle modalità con cui tutto questo è avvenuto, su come è stata affrontata l’emergenza, per fare tesoro sia di quanto è stato fatto bene sia degli errori per evitarli in un possibile futuro, sarebbe a mio avviso irragionevole e irresponsabile”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

