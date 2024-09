lancio Squadra Mobile – Conferenza stampa ore 10.00

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

mar 17 settembre 2024

OPERAZIONE ANTIDROGA “VITE IN POLVERE”

DELLA POLIZIA DI STATO DI VERCELLI

La Polizia di Stato di Vercelli, dall’alba di questa mattina, è impegnata in un’operazione finalizzata a disarticolare un traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo del tipo hashish, cocaina e marijuana, a conclusione di una prolungata attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

Ventuno le misure cautelari e numerose le perquisizioni domiciliari e locali in corso di esecuzione nei confronti anche di insospettabili cittadini vercellesi.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà presso la Questura di Vercelli, sita in via San Cristoforo n.11, alle ore 10.00 odierne.

