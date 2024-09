(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 FORZA ITALIA: BATTILOCCHIO (FI), “BENE INGRESSO RACHELE MUSSOLINI E FRANCESCO CARPANO NEL SOLCO DI VALORI MODERATI E RIFORMISTI FI”

“L’ingresso in Forza Italia dei consiglieri comunali di Roma, Rachele Mussolini e Francesco Carpano, è’ una ulteriore dimostrazione che il nostro partito e’ un punto di riferimento essenziale anche per il buon governo del territorio. Siamo la cerniera tra i cittadini e le istituzioni. Rappresentiamo le legittime istanze, costruiamo un dialogo quotidiano con la gente, conosciamo le loro necessità. Rachele e Francesco sono in linea con i nostri principi liberali e la loro scelta si muove nel solco di quei valori moderati e riformisti che sono da sempre il cuore del nostro movimento”. Così in una nota l’On. Alessandro Battilocchio (FI), responsabile del dipartimento immigrazione del partito azzurro.

