Grande partecipazione al Sotto Gamba Game 2024

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Si è concluso oggi con un nuovo record di partecipanti il Sotto Gamba Game, la grande festa dello sport inclusivo che fin dalla sua prima edizione si prefigge come obiettivo quello di cancellare l’accezione negativa della parola diversità con la pratica dello sport e con il divertimento per affrontare con maggior sicurezza e fiducia la vita.

Cornice della kermesse l’accogliente resort Riva degli Etruschi, trasformato per l’occasione in un vero e proprio villaggio dello sport che ha ospitato, oltre ai partecipanti, anche gli stand delle associazioni e degli espositori. È stato un anno speciale con la partecipazione di molti atleti paralimpici di primo piano della Toscana e ha richiamato complessivamente circa 400 fra atleti e appassionati che per tre giorni si sono misurati in oltre 25 discipline sportive di acqua e di terra.

La manifestazione, organizzata da Toscana Disabili Sport ASD in collaborazione con Tutun Club Sport e Servizi e Unione italiana Ciechi ed ipovedenti regione Toscana, è cominciata venerdì pomeriggio con il consueto workshop in presenza e online mentre nella giornata di sabato si è svolto l’Open Day CIP-INAIL dedicato alla gestione di un percorso di avviamento sportivo personalizzato. Molto apprezzate anche le lezioni gratuite per i giovani atleti fra i 6 e i 14 anni che si sono messi alla prova per la prima volta grazie al progetto Sport 33 di Opes Asp e Sport e Salute.

Il Sotto Gamba Game 2024 è stato patrocinato dalla Regione Toscana e da numerose federazioni sportive che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: CIP Toscana (Comitato Italiano Paralimpico), FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici intellettivo relazionali) Toscana, Special Olympics Toscana, FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), FISSW (Federazione Sci Nautico Surfing e Wakeboard) e International Para Standing Tennis and Padel Association e altre. Si ringraziano il Gruppo Solvay, Michelotti Ortopedia, Ottobock, Crédit Agricole Italia, Opes Aps, Sport e Salute e il Comune di San Vincenzo.

Sito web: https://sottogambagame.it